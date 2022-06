Apptio améliore la prise de décision en matière d'investissement technologique pour les entreprises de l'ère numérique grâce à de nouvelles améliorations de son portefeuille





Les améliorations apportées à l'ensemble du portefeuille en matière de rapports de veille stratégique, de capacités d'optimisation du cloud et de planification agile permettent de prendre de meilleures décisions en matière d'investissement technologique

BELLEVUE, Wash, 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- Apptio, le principal fournisseur d'applications de gestion d'entreprise technologique (TBM), a annoncé aujourd'hui plusieurs améliorations à son portefeuille de produits qui soutiennent les organisations adoptant une stratégie numérique d'abord et améliorant la prise de décision en matière d'investissement technologique. Les nouvelles fonctionnalités offrent aux décideurs clés une meilleure visibilité et un meilleur aperçu de leurs dépenses technologiques, ainsi que la possibilité de prioriser les investissements qui apportent le plus de valeur à l'organisation.

La demande de services numériques et de services basés sur le cloud a augmenté l'année dernière, mais de nombreuses organisations ont encore du mal à fournir ces services dans les délais et les budgets impartis. Alors qu' un rapport de PwC a révélé que 60 % des dirigeants de la C-suite ont identifié la transformation numérique comme leur moteur de croissance le plus critique en 2022, une rupture entre les efforts des équipes et des données fragmentées sur les dépenses technologiques font qu'il est difficile pour les entreprises de prioriser les investissements pour une stratégie « digital-first ». Une étude d'Apptio et de la Harvard Business Review a révélé que si 92 % des dirigeants considéraient que la connaissance de la valeur commerciale de la technologie était d'une grande importance, seuls 62 % avaient confiance dans leurs données.

Les dernières mises à jour d'Apptio permettent aux organisations d'accélérer leurs parcours en améliorant la capacité à agir sur les données, en connectant les investissements à la stratégie et en reliant les données à travers l'empreinte technologique d'une organisation.

Stimuler les actions grâce à la connaissance des données

Les entreprises modernes génèrent de grandes quantités de données sur leur infrastructure technologique, mais mener des actions pour générer plus de valeur à partir de ces données représente un défi pour les dirigeants en raison des contraintes de temps et de la complexité des données. Pour y remédier, Apptio a lancé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux équipes de découvrir rapidement les opportunités de réduction des coûts et de prendre des mesures en conséquence.

Apptio BI Reports

Créer des rapports et des tableaux de bord personnalisés pour montrer le coût de services particuliers ou les résultats réels par rapport à un plan peut être un processus qui prend du temps et qui retarde les actions visant à améliorer les investissements technologiques. Pour relever ce défi, Apptio BI Reports a récemment été lancé comme une nouvelle fonctionnalité d'Apptio BI. Ces rapports prêts à l'emploi sont créés par l'équipe produit d'Apptio et couvrent l'ensemble du portefeuille d'Apptio, de nouveaux rapports étant publiés chaque mois. La connexion en temps réel aux sources de données d'Apptio et les alertes générées par le système réduisent le temps passé à créer et à analyser les rapports et permettent aux équipes informatiques de se concentrer sur la découverte et la mise en oeuvre d'opportunités de réduction des coûts.

Ajustement d'EC2 dans AWS pour les instances de cloud ASG et GPU

Les nouvelles recommandations d'ajustement d'EC2 donnent aux responsables du cloud la possibilité de réduire le surdimensionnement et les coûts inutiles dus aux Auto Scaling Groups (groupe de mise à l'échelle automatique) et aux instances GPU dans AWS. Les recommandations automatisées éliminent le processus fastidieux de recherche et d'évaluation des instances individuelles, ce qui permet aux clients AWS de prendre des mesures immédiates pour réduire les coûts du cloud.

Localisation japonaise d'Apptio Cloudability

En plus des capacités multidevises existantes, Apptio Cloudability sera désormais disponible en japonais, pour aider les utilisateurs du marché à appliquer les pratiques FinOps à leur stratégie d'investissement dans le cloud.

Relier les investissements à la stratégie

Pour optimiser les investissements technologiques, les responsables informatiques ont besoin d'une compréhension complète de la manière dont leurs dépenses technologiques répondent aux besoins de l'entreprise. Pour aider à combler le fossé entre l'investissement et la valeur, les dernières améliorations apportées par Apptio à ApptioOne, Cloudability et Targetprocess offrent aux décideurs clés des informations uniques que les outils de financement traditionnels ne sont pas conçus pour aborder.

Planification intégrée des investissements

En tant que nouvelle fonctionnalité d'ApptioOne, la planification intégrée des investissements (IIP) aide les organisations à comprendre le plan financier pluriannuel associé à leurs investissements technologiques. Cette fonctionnalité couvre tous les investissements, qu'ils soient de type «?waterfall?» ou «?agile?», et est capable d'isoler les coûts de «?construction?» des coûts de «?fonctionnement?» de ces investissements. Les connexions directes aux systèmes sources de gestion de portefeuille de projets (PPM) ou de planification agile d'entreprise (EAP) fournissent un flux automatisé d'informations sur l'affectation et l'utilisation des ressources qui peuvent ensuite être comparées au plan pour l'analyse des écarts et l'ajustement.

Cloudability TotalCost

Pour profiter pleinement des avantages d'une stratégie «?cloud-first?», les responsables informatiques doivent être en mesure de calculer le coût total du cloud. Cloudability TotalCost relie les dépenses de cloud public aux coûts directs, indirects et partagés du cloud dans des domaines tels que la main-d'oeuvre, les outils d'observabilité et les services tiers afin de relier plus précisément les dépenses de cloud à la valeur. Les outils de refacturation permettent aux équipes informatiques d'imputer intégralement ces coûts aux utilisateurs, tandis que des alertes peuvent être créées pour signaler le dépassement des seuils budgétés.

Intégration améliorée des outils au niveau de l'équipe pour Apptio Targetprocess

Le renforcement de l'intégration native d'Apptio Targetprocess avec les outils de gestion agile au niveau des équipes les plus populaires telles que Jira permet aux gestionnaires de portefeuille (GP) et aux chefs d'entreprise d'obtenir plus de visibilité à travers plusieurs équipes sans impacter les processus existants. La synchronisation transparente des données à travers plusieurs instances de Jira permet à Apptio Targetprocess d'aligner la stratégie sur le travail agile à travers l'entreprise, libérant ainsi plus de temps pour les GP afin d'améliorer les résultats au niveau du programme, du portefeuille et de l'entreprise.

Règles de validation d'Apptio Targetprocess

Les règles de validation dans Targetprocess peuvent être créées pour appliquer automatiquement des points de contrôle dans les flux de travail automatisés, aidant les organisations à améliorer l'intégrité des données et à garantir l'alignement sur les exigences spécifiques de l'entreprise. Ces règles peuvent être utilisées pour vérifier les conditions préalables ou empêcher les objets de changer d'état, en supportant les exigences de gouvernance uniques des organisations complexes qui peuvent couvrir des centaines d'équipes.

Améliorer les décisions d'investissement grâce aux données connectées

Des données en temps réel et faisant autorité sont essentielles pour permettre aux équipes de prendre de meilleures décisions d'investissement technologique. Les clients utilisant plusieurs produits Apptio vont désormais bénéficier d'une expérience de données plus unifiée grâce à de nouvelles fonctionnalités qui simplifient et accélèrent le partage des données entre les produits.

Apptio Automated Data Management

Le nouveau service Automated Data Management (gestion automatique des données) d'Apptio facilite le partage des données entre les applications d'Apptio. Comme un service traditionnel de publication/abonnement, tous les produits sont en mesure de publier de nouveaux ensembles de données dans le service dès qu'ils sont disponibles. En même temps, les produits peuvent s'abonner au service pour être informés en temps réel des ensembles de données importants pour eux. Ce service sera d'abord implanté pour les parties Cost and Plan d'ApptioOne, où les nouvelles données réelles sont ingérées par le côté Plan dès qu'elles sont disponibles pour une analyse rapide des écarts ou la création de nouveaux plans.

Intégration de Targetprocess à Automated Data Management

L'intégration des données Targetprocess d'Apptio à Automated Data Management simplifie le processus de prise en compte des décisions relatives à la demande et à la capacité de travail prises dans Targetprocess dans les outils de planification et de budget d'ApptioOne. Cette intégration permettra des mises à jour en quasi temps réel des données précises de capitalisation de la main-d'oeuvre et la possibilité de refléter la demande et la capacité actuelles. Cela améliore la prise de décision et aide les organisations à planifier avec précision de sprint en sprint.

« Alors qu'une approche numérique est au coeur des préoccupations des entreprises dans le monde entier, il est crucial que les décideurs clés soient équipés des meilleurs outils pour s'assurer que leurs investissements technologiques génèrent de la valeur commerciale », a déclaré Jeremy Ung, Chief Engineering Officer chez Apptio. « Les outils traditionnels de gestion financière ne sont pas adaptés à la nature décentralisée de la technologie à travers les équipes que nous voyons dans les organisations aujourd'hui. Les dernières améliorations apportées par Apptio à ses produits offrent des solutions uniques pour permettre le passage d'une organisation de projet à une organisation de produit en connectant les données de toutes les parties de l'entreprise, en donnant une visibilité financière complète sur l'ensemble de l'empreinte technologique et en fournissant les informations nécessaires pour orienter le financement en fonction de la valeur fournie. Ces capacités donnent aux décideurs le plan directeur pour accélérer l'innovation produit dans un monde où le numérique est roi. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.apptio.com/products/

À propos d'Apptio

Apptio vous offre la puissance d'informations fiables et exploitables pour relier vos décisions d'investissement technologique afin d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux. Plus de 60 % des entreprises du Fortune 100 font confiance à Apptio pour gérer les dépenses de l'ensemble du portefeuille informatique et au-delà, afin de pouvoir se concentrer sur l'innovation. Apptio ingère automatiquement et structure intelligemment de grandes quantités de données opérationnelles et de dépenses spécifiques à l'entreprise et à la technologie. Apptio permet aux utilisateurs de toutes les disciplines de faire des rapports, d'analyser, de planifier et de gouverner leurs investissements de manière collaborative, efficace et en toute confiance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Apptio.com.

Contact : Jas McDonald, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/82080/apptio_logo.jpg

Communiqué envoyé le 10 juin 2022 à 11:15 et diffusé par :