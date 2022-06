Rolls-Royce Canada poursuit 150 lock-outés





MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, au Palais de justice de Montréal, quelque 150 lock-outé-es de Rolls-Royce Canada plaideront non coupable à des accusations d'outrage au tribunal portées par l'entreprise. Il s'agit d'une nouvelle tentative de Rolls-Royce pour déstabiliser et intimider les salarié-es qui osent refuser le gel des salaires et la fermeture de leur régime de retraite à prestations déterminées exigés par l'entreprise. Le lock-out des 530 travailleuses et travailleurs de Rolls-Royce Canada sévit depuis le 15 mars 2022.

«?Ce nouveau recours déposé par Rolls-Royce nous apparaît infondé, explique la présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), Dominique Daigneault. Les travailleuses et les travailleurs de Rolls-Royce ont respecté scrupuleusement les lois de même que les injonctions qui ont été émises. Ils ne se laisseront pas intimider par l'entreprise. C'est pourtant Rolls-Royce qui bafoue les lois du Québec, notamment en ayant recours à des briseurs de grève, ce que l'entreprise a dû reconnaître récemment devant le Tribunal administratif du travail (TAT).?»

Dans sa poursuite, Rolls-Royce allègue que les salarié-es ont contrevenu à certaines injonctions en manifestant... dans des parcs?! Les injonctions en question limitent le nombre de piqueteurs pouvant se trouver à dix mètres de la résidence d'un cadre. Or, les rassemblements se sont déroulés à bien plus grande distance que celle exigée par le tribunal.

«?Rolls-Royce fait preuve de beaucoup de créativité pour trouver des moyens de mettre la pression sur nous en espérant que nous rentrerons à genoux, déplore le président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Rolls-Royce Canada-CSN, Frédéric Labelle. Si elle en faisait autant à la table de négociation, ce conflit serait réglé depuis longtemps?! Le succès de Rolls-Royce, la réputation mondiale d'excellence de notre usine ne sont pas tombés du ciel : ce sont les fruits de notre travail, de notre engagement. Nous réclamons notre juste part. Nous n'abandonnerons pas?!?»

Rappelons que Rolls-Royce Canada, qui se spécialise dans l'entretien des moteurs d'avion, veut imposer deux années de gel salarial à ses 530 salarié-es et mettre fin au régime de retraite à prestations déterminées. De leur côté, les travailleuses et les travailleurs demandent un contrat de travail de cinq ans et veulent notamment éliminer les clauses «?orphelin?» du régime de retraite et de l'assurance collective, améliorer les salaires et les horaires de travail et bonifier les congés. La convention collective est échue depuis mars 2020.

