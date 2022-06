Invitation aux médias - Conférence de presse concernant la lutte pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, procédera à une annonce concernant la lutte pour contrer la...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 720 nouveaux cas, pour un total de 1?072?334 personnes infectées*?;2 nouveaux décès rapportés dans les 24 dernières heures, pour un...

Pharmascience International, une division de Pharmascience inc. est fière d'annoncer le lancement du produit Bortezomib pour injection 3,5 mg par fiole (Lyo) aux États-Unis à compter du 2 mai 2022, avec notre partenaire local....