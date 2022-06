Conseil fiscal - Avez-vous l'impression qu'il vous manque quelque chose? Ce pourrait être vos versements de prestations et de crédits ou de votre remboursement d'impôt!





OTTAWA, ON, le 10 juin 2022 /CNW/ - Saviez-vous que les Canadiens ignorent souvent qu'ils ont droit à des prestations et à des crédits? Alors, produisez votre déclaration de revenus et de prestations, car vous avez peut-être de l'argent qui dort!

L'Agence du revenu du Canada tient à ce que vous receviez les prestations et les crédits auxquels vous avez droit. Nous utilisons les renseignements qui se trouvent dans votre déclaration de revenus pour calculer les versements de vos prestations et crédits.

La seule façon de savoir ce que vous manquez est de remplir et d'envoyer votre déclaration!

Voici quelques bonnes raisons de le faire :

Prestations et crédits : Tirez profit des prestations et des crédits ci-dessous. Produire votre déclaration de revenus et de prestations pourrait vous donner droit :

Remboursement d'impôt : Nous avons tous droit à un montant personnel de base, qui est rajusté chaque année. Ce crédit d'impôt non remboursable signifie que vous ne payez pas d'impôt sur les gains qui sont égaux ou inférieurs à ce montant. Dans certains cas, vous pourriez recevoir un remboursement d'impôt lorsque vous remplissez et envoyez une déclaration de revenus et de prestations, même si vous n'avez gagné aucun revenu.

Vous pourriez avoir droit à d'autres crédits



Si vous avez un montant à payer cette année, vous pourriez demander dans votre déclaration certains crédits d'impôt non remboursables. Si vous y êtes admissible, les crédits d'impôt non remboursables réduisent l'impôt que vous devez payer. Par exemple, vous pourriez pouvoir demander :

Pour commencer



Vous pouvez en apprendre davantage sur l'envoi d'une déclaration en ligne et les échéances et trouver d'autres liens utiles en consultant nos pages Préparez-vous à faire vos impôts et Comprendre vos impôts.

Profitez de nos services numériques



Inscrivez-vous à Mon dossier pour gérer facilement vos affaires fiscales et vos prestations en ligne. Vous pouvez utiliser Mon dossier pour changer rapidement votre adresse et vos renseignements sur le dépôt direct. Vous pouvez également faire le suivi de votre remboursement, consulter le statut de votre déclaration, consulter votre avis de cotisation (ADC) express, faire un paiement, vous inscrire aux avis par courriel, et plus encore.

Obtenez votre remboursement plus rapidement et évitez les retards. Inscrivez-vous au dépôt direct et remplissez et envoyez votre déclaration en ligne et à temps.

Obtenez de l'aide fiscale gratuite



Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, les bénévoles d'un comptoir d'impôts gratuit pourraient remplir et envoyer votre déclaration pour vous. Les comptoirs sont offerts en personne et en virtuel. Pour savoir si vous êtes admissible à ce service et pour trouver un comptoir d'impôts, allez à Comptoirs d'impôts gratuits.

Vous pouvez aussi remplir et envoyer votre déclaration rapidement et de façon sécuritaire en ligne. Nous avons une liste de logiciels d'impôt homologués qui sont faciles à utiliser, rapides et sécurisés. Certains d'entre eux sont même gratuits! Ces produits offrent des services tels que Préremplir ma déclaration et ADC express qui vous faciliteront la tâche.

Diverses façons de trouver des réponses à vos questions



Vous pouvez également consulter nos questions et réponses sur la production de votre déclaration de revenus pour obtenir plus de réponses aux questions courantes. Cette page sera mise à jour de façon régulière pour intégrer les changements qui pourraient vous concerner pendant la période des impôts.

Avez-vous besoin d'une réponse rapide à une question? Posez-la à Charlie, notre robot conversationnel. Il vous aidera à trouver les renseignements dont vous avez besoin pour remplir et envoyer votre déclaration de revenus et de prestations! Vous trouverez Charlie sur la page d'accueil de l'Agence et sur de nombreuses autres pages Web de l'Agence sur Canada.ca.

Soyez branché

SOURCE Agence du revenu du Canada

Communiqué envoyé le 10 juin 2022 à 11:00 et diffusé par :