Gala des chambres de commerce - La FCCQ dévoile ses lauréats!





MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière d'annoncer aujourd'hui les noms des lauréats de son Gala des chambres de commerce! Présenté par le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), ce concours incontournable met à l'honneur les bénévoles, employés et chambres de commerce qui se sont distingués dans l'une ou plusieurs des huit catégories présentées.

Après une journée d'échange et de réflexion menée dans le cadre de la Grande rencontre 2022, le Gala des chambres de commerce s'est tenu en présentiel à l'Hôtel Le Georgesville à Saint-Georges de Beauce pour célébrer le travail et la vitalité des chambres de commerce.

« Les chambres de commerce au Québec sont au service de la réussite des entreprises. Elles disposent d'un savoir-faire unique et mettent leur intelligence de terrain au profit de leurs membres. C'est cette expertise que nous avons tenu à célébrer aujourd'hui. Toutes mes félicitations aux finalistes et aux lauréats du Gala des chambres de commerce 2022 ! Vous êtes les porte-paroles de notre communauté d'affaires, et grâce à votre implication, nous avançons vers une relance positive, plus verte et équitable » a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Cette année, neuf distinctions ont été décernées dans les huit catégories suivantes : Hommage au bénévolat, Leadership, Employé(e) de l'année, Recrutement, Projet innovant, Initiative ou stratégie manufacturière à succès, Développement durable et enfin Chambre de l'année

Découvrez les lauréats des 8 catégories:

Hommage au bénévolat, Prix «Arthur P. Earle»

Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent - Mont-Royal

Sandra Rossignol de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

Sylvie Yockell de la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Frances et de l'Érable

France Cormier de la Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine

Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges

Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny

Alliance des chambres de commerce de Lanaudière

Chambre de commerce de l'année

Chambre de commerce et d'industrie de Laval

