ADC Therapeutics annonce les résultats d'un essai clinique pivot de phase 2 portant sur le camidanlumab tésirine (Cami) dans le traitement du lymphome de Hodgkin réfractaire ou récidivant

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) a annoncé ce jour les résultats d'un essai clinique pivot de phase 2 en cours de réalisation portant sur le camidanlumab tésirine (Cami) dans le traitement du lymphome de Hodgkin réfractaire ou récidivant (r/r). Un taux de réponse global de 70,1 % et un taux de réponse complète de 33,3 % ont été observés, avec une durée médiane de la réponse de 13,7 mois pour tous les patients répondant au traitement dont le lymphome de Hodgkin était réfractaire ou récidivant après une moyenne de 6 autres traitements préalables, y compris par brentuximab vedotin et blocage de la PD-1. Le profil d'innocuité de Cami était tout à fait cohérent avec les résultats intermédiaires déjà rapportés. Ces résultats seront présentés aujourd'hui dans une présentation orale à l'occasion du Congrès hybride 2022 de l'Association européenne d'hématologie (EHA2022).

Cet essai clinique de phase 2 à un bras, multicentrique et ouvert, vise à évaluer Cami chez 117 patients atteints d'un lymphome de Hodgkin r/r ayant déjà reçu ? 3 lignes de traitement (? 2 lignes si non éligible à une greffe de cellules souches hématopoïétiques, HSCT). Les patients avaient auparavant reçu en moyenne 6 lignes de thérapie systémique.

« Cami a montré des taux de réponse favorables réguliers et un effet durable chez des patients atteints d'un lymphome de Hodgkin ayant récidivé, malgré le recours aux meilleures options thérapeutiques actuellement disponibles. Ces résultats sont une source d'espoir pour les patients et leurs médecins cherchant une nouvelle option », a déclaré Joseph Camardo, MD, directeur médical d'ADC Therapeutics. « À partir des données de cet essai de phase 2, nous sommes impatients de rencontrer la FDA pour aborder le sujet d'une potentielle demande d'autorisation de mise sur le marché de produit biologique. »

Les données qui seront présentées à l'occasion de l'EHA2022 par Carmelo Carlo-Stella, MD, du département des sciences biomédicales de l'université Humanitas et du département d'oncologie et d'hématologie de l'IRCCS de l'hôpital de recherche Humanitas à Milan (Italie), incluent :

Un taux de réponse global de 70,1 % et un taux de réponse complète de 33,3 % chez des patients ayant déjà suivi en moyenne 6 traitements

La durée médiane de la réponse a été de 13,7 mois et la survie sans progression a été de 9,1 mois ; les patients ayant atteint une réponse complète ont présenté une durée médiane de la réponse de 14,5 mois

14 patients ont reçu une HSCT à la suite du traitement par Cami

Les événements indésirables concomitants du traitement les plus courants d'un grade ? 3 chez ? 5 % des patients ont été : une thrombopénie (9,4 %), une anémie (8,5 %), une hypophosphatémie (7,7 %), une neutropénie (7,7 %), une éruption maculopapuleuse (6,8 %) et une lymphopénie (5,1 %)

8 patients sur 117 ont développé un syndrome de Guillain-Barré (SGB) / une polyradiculoneuropathie. Les symptômes du SGB ont pu être endigués par une intervention médicale prudente.

« Il n'existe que très peu d'options thérapeutiques viables ou à l'effet durable pour les patients atteints d'un lymphome de Hodgkin récidivant ou réfractaire après un traitement par le brentuximab vedotin et un traitement inhibiteur de la PD-1 », a affirmé le Dr Carlo-Stella. « Les résultats de cet essai clinique pivot de phase 2 indique que Cami, un nouveau conjugué anticorps-médicament anti-CD25, a le potentiel de répondre aux besoins d'une nouvelle option thérapeutique pour les patients souffrant d'un lymphome de Hodgkin déjà lourdement traités. »

À propos du camidanlumab tésirine (Cami)

Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301) est un conjugué anticorps-médicament conjugué (ADC) composé d'un anticorps monoclonal qui lie le CD25 (HuMax®-TAC, sous licence de Genmab A/S), conjugué à la charge utile du dimère de la pyrrolobenzodiazépine (PBD), la tésirine. Une fois lié à une cellule exprimant CD25, Cami est internalisé dans la cellule où les enzymes libèrent l'ogive à base de PBD, qui tue la cellule. Ceci s'applique aux cellules tumorales exprimant CD25, et également aux Tregs exprimant CD25. La libération intratumorale de son ogive PBD peut également provoquer la mort des cellules tumorales voisines et il a également été démontré que les PBD induisent la mort immunogène des cellules. Toutes ces propriétés de Cami pourraient renforcer l'activité antitumorale à médiation immunitaire.

Cami est évalué dans le cadre d'un essai clinique pivot de Phase 2 chez des patients atteints de lymphome de Hodgkin récidivant ou réfractaire, et dans le cadre d'un essai clinique de Phase 1b, en monothérapie et en association avec le pembrolizumab dans le traitement des tumeurs solides.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl), le CAM ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics, est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules b récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique. ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents. Cami (camidanlumab tésirine) fait l'objet d'un essai pivot de Phase 2 pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et d'un essai clinique de Phase 1b pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées. En plus de ZYNLONTA et de Cami, ADC Therapeutics dispose de plusieurs CAM en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics is based in Lausanne (Biopôle), Switzerland and has operations in London, the San Francisco Bay Area and New Jersey. For more information, please visit https://adctherapeutics.com/ and follow the Company on Twitter and LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse renferme des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques qui figurent dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations concernant les résultats de nos opérations dans l'avenir et notre position financière future, notre stratégie commerciale et de commercialisation, nos opportunités de marché, nos produits et nos produits candidats, notre pipeline de recherche, nos études précliniques et essais cliniques en cours et prévus, nos soumissions et approbations réglementaires, nos revenus et dépenses anticipés, le moment de la réalisation de nos revenus et de nos dépenses, le moment et la vraisemblance de notre réussite, ainsi que les plans et les objectifs de la gestion des opérations futures, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont basés sur les convictions et les hypothèses de notre direction, et les informations dont elle dispose actuellement. Ces déclarations sont sujettes à un certain nombre de risques et d'incertitudes, et les résultats réels peuvent différer grandement de ceux avancés explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs, en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans nos déclarations déposées auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. L'obtention de ces résultats futurs ne peut pas être garantie. Les déclarations prospectives qui figurent dans ce document ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse. Nous rejetons expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour les déclarations prospectives qui figurent dans ce communiqué de presse pour refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans les évènements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, sauf si la loi applicable l'exige. Aucune déclaration ni aucune garantie (explicite ou implicite) ne sont présentées quant à l'exactitude de ces déclarations prospectives.

