Thomas Le Duc-Moreau est le tout premier lauréat du Prix Joseph-Rouleau





Ce prix de 20?000 $ permettra d'encourager le développement de la carrière de ce diplômé en musique du Conservatoire

MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ -Soulignant l'évolution prometteuse de la carrière d'un diplômé, de même que son rayonnement dans la vie culturelle québécoise et la force de son jeune parcours, le tout premier Prix Joseph-Rouleau est décerné cette année à monsieur Thomas Le Duc-Moreau, diplômé de 2018 en direction d'orchestre, de la classe de monsieur Jacques Lacombe. Cet hommage a été attribué par un jury externe présidé par monsieur Jean-Marie Zeitouni, chef d'orchestre également diplômé du Conservatoire.

Nommé chef assistant à l'Orchestre symphonique de Québec sous la direction de Fabien Gabel dès la fin de ses études, et choisi ensuite par Kent Nagano et l'Orchestre symphonique de Montréal comme chef assistant à partir de la saison 2019-2020, Thomas Le Duc-Moreau a déjà à son actif un parcours remarquable.

Étienne Lalonde, directeur général de la Fondation du Conservatoire, se réjouit de cette distinction : «?Ce prix de 20?000 $ permettra à monsieur Le Duc-Moreau de poursuivre le grand déploiement de sa carrière et vise ainsi la poursuite de la mission de la Fondation qui est de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômé·e·s du Conservatoire. C'est pour nous un honneur de participer au rayonnement d'un début de carrière aussi prometteur que celui de Thomas.?»

Désirant contribuer toujours plus activement au soutien de la relève en musique et en art dramatique au Québec, la Fondation du Conservatoire a annoncé en 2019 la création du Prix Joseph-Rouleau en hommage au tout premier étudiant en chant de l'histoire du Conservatoire.

Monsieur Rouleau fut un artiste exceptionnel, de réputation internationale, habité par un amour absolu de la musique, mais d'abord et avant tout un homme reconnu pour son grand dévouement. C'est donc pour se souvenir de monsieur Rouleau et lui rendre hommage que la fondation a créé ce prix, et pour que ceux qui le recevront puissent dorénavant porter ce message d'amour absolu de la musique.

À propos de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

La Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique et contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec.

Pour toutes demandes d'informations supplémentaires ou d'entrevues, veuillez contacter :

SOURCE Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Communiqué envoyé le 10 juin 2022 à 10:19 et diffusé par :