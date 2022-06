ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - CERCLE DES EX-PARLEMENTAIRES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE





QUÉBEC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec a tenu sa 28e assemblée générale annuelle les 1er et 2 juin.

Le 1er juin, les membres du Cercle ont pris part à plusieurs activités, dont le dévoilement du monument en hommage à M. Jacques Parizeau, premier ministre du Québec de 1994 à 1996.

Le Cercle a également décerné le Prix Jean-Noël-Lavoie à M. René Blouin, député de Rousseau en 1981 ainsi que le Prix René-Chaloult à M. Matthias Rioux, député de Matane une première fois en 1994, puis réélu en 1998.

Les membres du Cercle se sont rendus à Wendake, où ils ont découvert le patrimoine des Hurons-Wendats et visité le musée s'y trouvant. Les ex-députés ont ainsi eu l'occasion de parfaire leurs connaissances sur l'histoire et la culture autochtones.

Le 2 juin, lors de l'assemblée générale, le Cercle a voté à l'unanimité la proposition suivante : « Que les membres du Cercle expriment leur ferme solidarité envers le peuple ukrainien qui subit depuis plus de 90 jours les attaques antidémocratiques et injustes de la part de la Russie et de son président, Vladimir Poutine. »

À la suite de l'assemblée générale, le Cercle annonce le renouvellement de l'exécutif du conseil d'administration avec l'élection de:

Madame France Dionne , députée de Kamouraska-Témiscouata de 1985 à 1997, à titre de Présidente;

, députée de Kamouraska-Témiscouata de 1985 à 1997, à titre de Présidente; Monsieur Normand Jutras , député de Drummond de 1994 à 2007, à titre de Vice-Président;

, député de 1994 à 2007, à titre de Vice-Président; Madacme Manon Blanchet, députée de Crémazie de 1998 à 2003, à titre de Secrétaire.

Le Cercle tient à souligner le travail et l'engagement de monsieur Christian Lévesque, député de Lévis en 2007, qui agira à titre de président sortant pour les deux prochaines années. Le Cercle remercie également pour son dévouement, madame Rita Dionne-Marsolais, députée de Rosemont de 1994 à 2008, qui occupait la fonction de présidente sortante au cours des deux dernières années.

Le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale

Créé en 1993 par une loi du Parlement du Québec, le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale a comme mission de rassembler les ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec afin de maintenir des liens entre eux et aussi avec les députés en exercice, de défendre leurs intérêts, de promouvoir la démocratie et de mettre leur expérience au service de celle-ci tout en favorisant le rayonnement des institutions parlementaires.

Source et renseignements :

Alexandra Takech, coordonnatrice

Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 367 995-0041

[email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 10 juin 2022 à 10:08 et diffusé par :