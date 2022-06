Growatt reçoit le label « Top Brand PV Storage » sur les principaux marchés mondiaux du stockage





BONN, Allemagne, 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- EUPD Research, une société d'études de marché de renommée mondiale, a décerné six sceaux « Top Brand PV Storage » à Growatt sur plusieurs marchés stratégiques du stockage, dont les marchés italien, australien, britannique, scandinave, tchèque et brésilien. En matière de fiabilité, de pénétration du marché, de notoriété et de taux de satisfaction de la marque, Growatt devance les autres fournisseurs de ces pays et régions.

« Nous sommes honorés d'être reconnus par des clients internationaux, surtout en Europe et en Australie où la demande de systèmes de stockage d'énergie de haute qualité ne fait que croître. En offrant des solutions intelligentes de stockage d'énergie de premier choix et basées sur des scénarios, nous répondons aux besoins différenciés des clients », a déclaré Lisa Zhang, directrice générale du marketing chez Growatt.

En tant que deuxième meilleur fournisseur d'onduleurs de stockage au monde, selon Wood Mackenzie, Growatt présente des avantages concurrentiels en ce qui concerne sa variété de produits, ses atouts techniques et ses services. Pour faciliter et simplifier les affaires de ses clients, Growatt offre toute une gamme de solutions de stockage d'énergie solaire, y compris des onduleurs de stockage, des systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) et des solutions de contrôle, et il fournit également un service d'assistance technique et une garantie de l'ensemble système qui assurent une excellente expérience client.

En plus de ses onduleurs de stockage résidentiels classiques ? les séries SPA et SPH ? Growatt a mis au point une nouvelle génération d'onduleurs fonctionnant sur batterie qui permettent aux clients de choisir d'installer des systèmes de stockage d'énergie en toute liberté à l'avenir. Ces onduleurs de stockage sont compatibles avec les batteries basse tension ou haute tension de Growatt qui utilisent des composants lithium-fer-phosphate (LFP) pour une plus grande sécurité et adoptent un design flexible pour faciliter le transport, l'installation et l'expansion.

« Les clients peuvent également choisir d'installer nos chargeurs VE THOR, le contrôleur de chauffe-eau GroBoost contrôleur et d'autres objets connectés pour accéder à nos solutions intelligentes pour la maison pour une expérience plus immersive de la vie énergétique intelligente », a déclaré Lisa Zhang. En outre, Growatt développe également des solutions de stockage industriel et commercial d'énergie de 50-100 kW ? la série WIT et ses batteries correspondantes fournissant des avantages techniques pour le domaine du commerce et de l'industrie.

« Dans le contexte de la flambée des prix de l'électricité à l'échelle mondiale, nos solutions de stockage solaire constituent une alternative idéale pour les clients qui veulent réduire leur facture d'énergie et devenir plus indépendants du réseau. En regardant vers l'avenir, nous sommes plus engagés que jamais et nous continuerons à développer des solutions de stockage solaire exceptionnelles et à les rendre facilement accessibles à un nombre croissant de personnes dans le monde entier », a conclu Lisa Zhang.

