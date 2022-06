Le gouvernement du Canada investit plus de 40 M$ dans la relance de l'industrie québécoise du tourisme





DEC accorde une aide financière de 500 000 $ à Expériences INFINITY.

MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Moteur économique d'importance, l'industrie canadienne du tourisme générait des recettes annuelles de plus de 100 milliards de dollars avant d'être frappée de plein fouet par la pandémie. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada veille à ce que le tourisme prospère de nouveau et atteigne son plein potentiel avec des investissements de plus de 40 millions de dollars.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, et l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, ont annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 500 000 $ à Expériences INFINITY inc. Cet appui du gouvernement du Canada lui permettra d'adapter son exposition itinérante L'INFINI en installation de plus longue durée, laquelle sera accessible au public d'ici la fin de 2022 ou le début de 2023. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'investissements totalisant plus de 40 millions dollars pour des projets stratégiques qui permettront d'assurer la relance du tourisme au Québec. L'ensemble des investissements seront confirmés au printemps et à l'été 2022.

Créée en 2020 par des pionniers des arts immersifs et du divertissement, Felix & Paul Studios et Studio PHI, en collaboration avec le Fonds d'investissement de la culture et des communications (FICC), Expériences INFINITY est une entreprise en démarrage innovante dans un secteur d'activités en forte croissance. Son expérience L'INFINI est basée sur des images de réalité virtuelle captées à l'intérieur et à l'extérieur de la Station spatiale internationale (SSI) tirées de la production Space Explorers: The ISS Experience, la plus grande production jamais filmée dans l'espace. D'une durée de 45 minutes et occupant 8 000 pieds carrés, elle offre une expérience collective, interactive et immersive aux participants qui visitent la SSI au moyen d'un casque de réalité virtuelle. La transformation de cette exposition itinérante en une résidence de plus longue durée à Montréal permettra de continuer à faire rayonner cette oeuvre unique ainsi que l'industrie créative montréalaise.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les acteurs contribuent de façon importante à la croissance de leur région et à rebâtir une économie plus verte et résiliente pour tous.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît l'importance de l'industrie touristique québécoise, tant sur le plan économique, social et international. Notre gouvernement continue d'être présent pour les entrepreneurs et les passionnés qui oeuvrent dans le secteur du tourisme afin d'assurer une relance durable dans toutes les régions du Québec. À leur tour, ils rivalisent de génie pour mettre en valeur la culture et la diversité du Canada auprès de ses nombreux visiteurs. Aujourd'hui, nous annonçons des investissements importants pour leur permettre de se tourner vers l'avenir. Le soutien accordé à Expériences INFINITY constitue une excellente nouvelle pour Montréal et l'attractivité de la métropole! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Les dernières années n'ont pas été faciles et avec l'investissement de 40 millions de dollars qu'on annonce aujourd'hui pour notre industrie touristique, on démontre encore une fois notre engagement concret pour la relance du secteur partout au Québec! En plus, l'expérience unique L'INFINI, qui fait un grand retour à Montréal, permettra de faire rayonner l'industrie créative de chez nous auprès de touristes d'ici et de partout dans le monde. »

L'honorable Pablo Rodriguez, député d'Honoré-Mercier, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19 au Canada. Nous allons continuer de soutenir ce secteur pendant cette période difficile. Nous allons aussi continuer de mettre l'accent sur la sécurité et de veiller à ce que les entreprises obtiennent le soutien nécessaire pour se remettre rapidement sur pied et prospérer. Le Fonds d'aide au tourisme aidera les entreprises à s'adapter, à bonifier leurs offres et à se préparer à accueillir de nouveau leurs clients. Ce fonds s'inscrit dans une stratégie plus vaste dont l'objectif est d'aider le secteur à traverser la pandémie, à reprendre ses activités et à croître par la suite. La pleine relance de l'économie canadienne ne se fera que quand notre secteur touristique sera lui aussi rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre et ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« L'INFINI a débuté à Montréal en juillet 2021 et a attiré près de 70 000 personnes avant de partir en tournée nord-américaine. Après Houston, L'INFINI est aujourd'hui à Seattle/Tacoma avant d'aller à San Francisco pour 6 mois. Nous sommes heureux de pouvoir ramener une nouvelle version de L'INFINI à Montréal aussi bien pour le public québécois que pour compléter l'offre touristique montréalaise avec cette nouvelle version de cette expérience unique. »

Éric Albert, PDG, PHI, et co-PDG, Expériences INFINITY, et Stéphane Rituit, PDG et cofondateur, Felix & Paul Studios, et co-PDG, Expériences INFINITY

Faits en bref

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.

Le financement est consenti en vertu du Fonds d'aide au tourisme, créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

