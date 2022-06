Avis aux médias - Arrêt du président de l'UMQ en Estrie dans le cadre de sa tournée du Québec 2022





MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, sera de passage à Sherbrooke et à Windsor le 13 juin prochain, dans le cadre de sa tournée du Québec 2022 ayant pour thème « Municipal d'abord ».

Cette tournée, qui s'arrêtera dans plus d'une vingtaine de municipalités à travers le Québec d'ici le début septembre, vise à bâtir une plateforme électorale municipale en prévision des élections québécoises, qui auront lieu le 3 octobre prochain.

Le président de l'UMQ participera à une conférence de presse à Sherbrooke dans le cadre de la tournée en compagnie de mesdames Sylvie Bureau, présidente du caucus régional de l'Estrie de l'UMQ et mairesse de Windsor, et Évelyne Beaudin, membre du comité exécutif de l'UMQ et mairesse de Sherbrooke.

Quoi : Arrêt en Estrie - Tournée du Québec 2022 du président de l'UMQ



Date : Lundi 13 juin 2022



Heure : 12 h 45 - 13 h 15



Lieu : Hall d'honneur

Hôtel de ville de Sherbrooke

191, rue du Palais

Sherbrooke

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

