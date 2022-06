Réserve faunique des Chic-Chocs - Annonce à la Seigneurie de la Rivière-de-la-Madeleine

Le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a annoncé, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent,...

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, le président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), M. Jacques Caron, et le maire de la municipalité de...

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, annoncera une série d'actions et offrira une mise à jour sur l'état des lieux en matière de sport...