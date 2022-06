Postes Canada publie son Rapport sur le développement durable 2021





Il décrit les progrès de la Société relatifs aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance.

OTTAWA, ON, le 10 juin 2022 /CNW/ - Postes Canada a publié aujourd'hui son Rapport sur le développement durable 2021, qui fait le point sur ses engagements en matière d'environnement et de responsabilité sociale.

Le rapport rend compte du leadership et des engagements de Postes Canada en ce qui a trait aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Postes Canada veille à la sécurité de son personnel, tout en répondant aux attentes et aux besoins en évolution de la population canadienne en matière d'environnement, d'équité et d'inclusion, de réconciliation avec les Autochtones et de soutien aux petites entreprises et aux économies locales.

Le Rapport sur le développement durable fait suite au communiqué de presse émis par Postes Canada le jeudi 9 juin sur ses engagements à l'égard de l'environnement et du climat.

Faits saillants du Rapport sur le développement durable 2021

La sécurité étant notre priorité, nous avons réduit de 4 % la fréquence totale des blessures.

Nous avons introduit une nouvelle norme routière pour améliorer la conduite sécuritaire.

À la fin de l'année, nous avions déployé 1 607 véhicules à faibles émissions de carbone, ce qui représente 11,5 % de notre parc automobile.

Nous avons lancé de nouvelles stratégies pour améliorer la santé, la sécurité et le mieux-être de notre personnel.

Nous avons dévoilé le Fonds d'action pour le développement durable, qui incite notre personnel à lancer des initiatives environnementales locales.

Nous avons mené 261 vérifications pour repérer et améliorer les lacunes d'accessibilité dans nos installations et bureaux de poste.

Nous avons ouvert un bureau de poste de type carrefour communautaire, offrant des services adaptés à la collectivité, à High Prairie, en Alberta (un autre carrefour communautaire a récemment ouvert ses portes à Membertou , en Nouvelle-Écosse).

(un autre carrefour communautaire a récemment ouvert ses portes à , en Nouvelle-Écosse). Nous avons versé 1,2 million de dollars à 100 organismes partout au pays par l'intermédiaire de la Fondation communautaire de Postes Canada. Dix-sept subventions totalisant environ 270 000 $ ont appuyé des programmes pour jeunes autochtones.

Déclaration de Doug Ettinger, président-directeur général

« L'année dernière a été importante pour Postes Canada. En 2021, nous avons amorcé une transformation pluriannuelle pour réaliser notre nouvelle raison d'être : Porteurs d'un Canada plus fort. Nous effectuons d'importants investissements pour mieux répondre aux besoins et aux attentes du pays en ce qui touche l'environnement, l'inclusion, la réconciliation avec les Autochtones, et bien plus encore. Bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire, nous nous engageons à être un chef de file en matière d'environnement et de responsabilité sociale pour la population actuelle et les générations futures. »

Déclaration de Cheryl Hodder, chef, Affaires juridiques et développement durable

« Je suis fière de nos équipes qui ont mené à bien plusieurs initiatives ESG en 2021. Nous améliorons la sécurité du personnel, créons un milieu de travail plus inclusif, soutenons les collectivités et progressons dans la réalisation de nos objectifs sur le climat et le développement durable. Je veux remercier nos agents négociateurs et nos partenaires qui ont été essentiels à nos progrès. Nous avons hâte de vous en dire plus sur nos réalisations dans les mois et les années à venir. »

Lisez le Rapport sur le développement durable 2021 ici.

