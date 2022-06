Avis aux médias - La ministre St-Onge annoncera une série d'actions et offrira une mise à jour sur l'état des lieux en matière de sport sécuritaire pour tous les participants au Canada





La communauté sportive canadienne se mobilise pour bâtir un système sportif plus sain et plus sécuritaire

MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, annoncera une série d'actions et offrira une mise à jour sur l'état des lieux en matière de sport sécuritaire dimanche.

Les journalistes qui souhaitent assister à la conférence de presse doivent confirmer leur présence en envoyant leur nom complet ainsi que le nom du média qu'ils représentent à [email protected] d'ici 16 h le 11 juin 2022. Un lien Zoom sera envoyé aux journalistes qui préfèrent assister à l'annonce de façon virtuelle.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le dimanche 12 juin 2022

HEURE :

11 h 30

LIEU :

Hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal

Salle Opal (1-2-3-4)

800, Place Leigh-Capreol

Dorval (Québec)

Avis COVID-19 : Veuillez prendre en compte les précautions contre la COVID-19, y compris le port du masque et la surveillance de votre état de santé (si vous avez des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, nous vous prions d'assister à la conférence de presse de façon virtuelle). Bien que le port du masque ne soit actuellement pas obligatoire au Québec, il demeure une mesure efficace et est recommandé pour les journalistes, sauf pendant qu'ils boivent ou mangent, et quand ils sont assis ou suffisamment éloignés des autres pendant la conférence de presse.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 10 juin 2022 à 09:59 et diffusé par :