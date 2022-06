Rodeo FX ouvre officiellement son nouveau studio à Toronto









TORONTO, 10 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rodeo FX ouvre son 3e studio canadien, dans le Liberty Village, à Toronto. Ce studio accueillera une équipe composée de 60 personnes. L'ajout de ces nouveaux employés aux 800 employés actuels confirme le statut prestigieux de l'entreprise comme étant l'un des plus grands studios indépendants d'effets visuels. Derrière des projets tels que The Little Mermaid (2023), Stranger Things de Netflix et Foundation (saison 2) d'Apple TV, le nouveau bureau de Rodeo sera dirigé par deux artistes exceptionnelles : Mai-Ling Dydo en tant que superviseuse VFX et Lara Osland en tant que productrice VFX.



"Nous sommes vraiment excités de commencer un nouveau chapitre pour Rodeo ici. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis longtemps, notamment par le biais de notre collaboration de longue date avec les artistes talentueux de Toronto, explique Sébastien Moreau, fondateur et PDG de Rodeo FX. Le Canada est une plaque tournante riche en talents et ce studio ouvrira de nouvelles portes, aussi bien au niveau local qu'international."

Anciennement superviseur VFX chez MR. X, Mai-Ling Dydo a commencé comme artiste CG avant de se tourner vers la supervision. Elle a notamment travaillé sur plusieurs séries à succès comme Penny Dreadful, American Gods, Foundation et Raised by Wolves, où elle a eu la chance de collaborer avec l'équipe du visionnaire des effets visuels : Ridley Scott. En tant que superviseuse VFX sur des émissions primées cumulant plusieurs saisons, Dydo apporte des connaissances clés sur la façon de développer un pipeline solide, un point crucial à l'heure où Rodeo approfondit ses relations à long terme avec les studios.

"J'aime les films et les séries, tout simplement. C'est ma passion, déclare Mai-Ling. Retranscrire la vision du client à l'écran puis bâtir un récit qui se déroule sur plus d'une année est un sentiment tellement incroyable. Cela nécessite une équipe soudée, animée par la créativité, et c'est ce que j'ai trouvé chez Rodeo."

Venant, elle aussi, de Mr. X, Lara Osland a commencé sa carrière dans les relations publiques avant de passer à la production, où elle a su allier sa curiosité artistique à des compétences de gestion pointues. Passant du statut d'artiste à celui de gestionnaire, elle a rapidement appris à anticiper les besoins des clients sur des projets haut de gamme tels que Pacific Rim, The Boys, Midnight Mass et, plus récemment, Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

"C'est génial de faire partie de ce nouveau chapitre de Rodeo. Mai-Ling et moi avons eu la chance de collaborer auparavant, et nous avons toujours considéré Rodeo comme un studio spécial, a partagé Lara. Maintenant, nous avons la chance d'apporter cette culture et cet héritage à Toronto, et de pousser la créativité d'ici vers de nouveaux sommets."

Rodeo FX, lauréate du prix « Employeur de l'année » du concours Les Mercuriades 2022, propose un modèle hybride flexible à tous ses employés et continuera d'utiliser ses bureaux officiels comme plaques tournantes pour la collaboration et la créativité.

"Nous voulons offrir un lieu où nos artistes peuvent échanger et travailler dans des espaces à la pointe de la technologie, tout en permettant la flexibilité du travail à domicile", déclare Sébastien Moreau, PDG. Célébrant son 16e anniversaire, Rodeo FX poursuit sa croissance sans précédent, employant désormais plus de 800 personnes et fournissant des effets visuels primés aux plus grands studios de l'industrie. L'ouverture officielle du studio sera marquée par des événements spéciaux tout au long de la semaine.

À propos de Rodeo FX

Élue à plusieurs reprises l'un des meilleurs employeurs de Montréal et lauréate du prix « Employeur de l'année ? grande entreprise » du concours Les Mercuriades 2022, Rodeo FX est une entreprise créative haut de gamme offrant des services en matière d'effets visuels, de publicité et d'expérientiel. Nominée pour 3 Emmy® Awards pour son travail sur les séries Lovecraft Country, WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, l'entreprise indépendante, lauréate d'un Oscar®, compte près de 800 artistes qui travaillent dans des studios de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Europe. Rodeo FX est un partenaire créatif des meilleurs studios du monde, notamment Netflix, HBO, Disney, Marvel, Amazon Studios, Warner Bros. et Sony, et a collaboré à des publicités pour YouTube, NBC et Apple. Parmi les projets réalisés, on trouve Fantastic Beasts : The Secrets of Dumbledore, Stranger Things (saison 4), Resident Evil, Halo. Les derniers projets sortis comprennent Dune, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, WandaVision et The Witcher (saison 2), avec un total de quatre nominations à la cérémonie des VES awards de 2022.

Pour plus d'informations, visitez rodeofx.com

Personne Ressource:

Robin Sempere

Coordinateur RP & Communications

[email protected]

