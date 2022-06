Innovation des entreprises grâce à la numérisation : La stratégie numérique de Midea pour 2025 vise une numérisation de toutes les activités





GUANGZHOU, Chine, 10 juin 2022 /CNW/ - Lors de la conférence de Midea 2025 sur le numérique, on a pu voir l'entreprise mettre sur pied un groupe technologique qui offre des solutions numériques combinant logiciels et matériel pour les utilisateurs finaux B et C.

Midea a précisé les objectifs de sa stratégie numérique 2025 : numériser l'ensemble de ses activités d'exploitation à l'échelle de la chaîne de valeur, faire évoluer l'entreprise du point de vue de l'utilisateur et atteindre les normes avancées de l'industrie en matière de technologie, maintenir le leadership de l'industrie en créant des obstacles technologiques de base, devenir le premier choix de l'industrie mondiale des maisons intelligentes, et intégrer la technologie numérique dans le développement des affaires afin de créer des modèles opérationnels.

Au cours des dernières années, Midea a successivement établi un centre d'innovation en IA, le Midea Software Engineering Institute, le Midea Cloud Data Center et le Privacy Computing Joint Laboratory. Ces éléments représentent la détermination de Midea à mettre en oeuvre sa stratégie numérique et ses ambitions en matière de transformation technologique.

Zhang Xiaoyi, vice-président et DPI de Midea Group, a expliqué : « La stratégie numérique de Midea pour 2025 reflète le processus d'approche graduelle de Midea auprès de ses utilisateurs. » Dans les domaines des maisons intelligentes, de la construction intelligente, des voyages intelligents, de l'énergie intelligente, des soins de santé intelligents, de la logistique intelligente et de la fabrication intelligente, Midea dispose d'une base numérique unifiée, offrant des centres de gestion complète de données et des assistants à la prise de décisions intelligentes exclusifs à tous.

Lors de la conférence de presse, Midea a officiellement lancé le robot d'entretien à domicile XIAOWEI, doté d'une technologie intelligente. Grâce à l'IA, celui-ci agit à la fois à titre de majordome, d'assistant à la famille, de gardien de sécurité et de compagnon de jeu. En ce qui concerne la numérisation industrielle, Midea élargit sa portée, passant des maisons intelligentes à la technologie industrielle, à la technologie de construction et à d'autres domaines, ce qui renforce l'autonomie des entreprises clientes et crée un nouvel écosystème numérique.

Midea Industrial Technology s'engage à soutenir le développement industriel grâce à la puissance de l'innovation technologique, en particulier dans les domaines des transports intelligents, de l'automatisation industrielle, des solutions énergétiques et des appareils ménagers. Midea Building Technologies offre une solution à guichet unique pour les produits liés à l'air, à l'eau et aux ascenseurs, et ce, à l'échelle mondiale. Midea Cloud se concentre sur la fabrication intelligente et les logiciels industriels. D'ici 2025, l'entreprise servira 2 000 clients de premier plan de l'industrie et introduira 1 000 partenaires écologiques. De la collecte de données perceptible aux processus opérationnels exécutables, Annto Logistics de Midea peut prendre des décisions fiables.

Pour Midea, lorsque tout le matériel sera soutenu par la technologie numérique, il y aura un écosystème ouvert organique, regroupant l'ensemble des métadonnées, des plateformes, des systèmes, des appareils domestiques, des bâtiments et des villes, tous connectés de façon numérique et intelligente, afin d'offrir un monde numérique meilleur. Avec Midea, le monde numérique est à portée de main.

