Bilan de la Fête des voisins 2022





BROSSARD, QC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fête des voisins 2022 a connu une grande popularité partout au Québec. Pour sa 16e édition, cet événement, ayant pour objectif la construction des villes plus humaines grâce à la création et le développement à long terme de liens de solidarité entre voisines et voisins, a attiré de nombreuses municipalités qui ont agi à titre d'ambassadrice ou d'organisatrice ainsi que plusieurs citoyennes et citoyens qui ont organisé des fêtes dans leur quartier.

Après deux ans de pandémie, l'équipe d'Espace MUNI est ravie de dresser un bilan positif de cet événement rassembleur, les attentes ayant été largement dépassées. Au total, plus de 200 municipalités et 300 fêtes citoyennes ont eu lieu dans 16 régions administratives de la province.

Espace MUNI, l'organisme qui propulse l'événement, constate que la Fête des voisins est devenue une véritable tradition aux quatre coins du Québec et continue de gagner en popularité. Elle favorise, entre autres, le partage, l'entraide et le développement d'un milieu dans lequel la population se sent en sécurité, tout en rapprochant les générations et les diverses communautés.

Notez que l'édition 2023 de la Fête des voisins se tiendra le 3 juin. D'ici là, restez à l'affût sur les médias sociaux et sur le site internet d'Espace MUNI.

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Réseau québécois de Villes et Villages en santé et le Carrefour action municipale et famille. Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

SOURCE Espace MUNI

Communiqué envoyé le 10 juin 2022 à 09:00 et diffusé par :