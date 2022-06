Le Conseil central de l'Estrie choisit son nouvel exécutif





ORFORD, QC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le 28e congrès du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie (CCSNE-CSN) a élu mercredi par acclamation son nouveau comité exécutif.

Le président sortant, Denis Beaudin, entreprendra ainsi son sixième mandat. Il est originaire du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Gurit.

La vice-présidente sortante, Julie Bolduc, entamera quant à elle son troisième mandat. Elle est issue du Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Hauts-Cantons.

Deux autres membres sortants ont choisi de ne pas solliciter une reconduction de leur mandat. Il s'agit de la secrétaire générale Catherine Ladouceur, qui termine son troisième mandat et de la trésorière Mélanie Larochelle, qui a effectué un premier mandat.

De fait, deux nouvelles recrues font leur entrée au comité exécutif. Il s'agit de Steve McKay, du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke, qui occupera le poste de secrétaire général et d'Éric Doyon, du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Jouvence, qui devient le trésorier du conseil central.

Trois engagements fermes

À la clôture du congrès, qui a duré du 7 au 9 juin à Orford, le nouveau conseil a pris trois engagements fermes.

D'abord, celui de porter dans toutes ses actions et ses prises de position les valeurs syndicales régionales. Ensuite, celui de nourrir la vie syndicale régionale en offrant des espaces d'action nombreux et diversifiés. Et pour finir, celui de soutenir les syndicats dans la mise en oeuvre de leurs actions.

«?Au sortir de la pandémie, on veut des syndicats engagés et en action avec un conseil central qui les appuie?», a déclaré le président Denis Beaudin.

À propos

Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie regroupe environ 12?500 membres répartis dans une centaine de syndicats CSN à travers la région.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 10 juin 2022 à 08:57 et diffusé par :