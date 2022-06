Innovation des entreprises grâce à la numérisation : La stratégie numérique 2025 de Midea souhaite une numérisation complète des activités





GUANGZHOU, Chine, 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- La conférence Digital Midea 2025 de Midea révèle que la société s'emploie activement à mettre en place un groupe technologique qui fournit des solutions numériques associant logiciels et matériels pour les entreprises et les consommateurs.

Midea a défini les objectifs de sa stratégie numérique pour 2025 : numériser à 100 % l'ensemble des opérations sur toute la chaîne de valeur ; stimuler l'activité en adoptant le point de vue de l'utilisateur et en atteignant les normes industrielles de haute technologie ; maintenir le statut de leader du secteur en créant des barrières technologiques fondamentales ; devenir le premier choix dans le secteur mondial de la maison intelligente ; intégrer la technologie numérique dans le développement des activités pour renouveler les modèles commerciaux.

Ces dernières années, Midea a successivement créé un centre d'innovation en intelligence artificielle, l'institut d'ingénierie logicielle Midea, le centre de données sur cloud Midea et un laboratoire commun d'informatique privée. Ce sont autant de preuves de la détermination de Midea à mettre en oeuvre sa stratégie numérique et ses ambitions en matière de transformation technologique.

Zhang Xiaoyi, vice-président et directeur du service informatique de Midea Group, a déclaré : « Digital Midea 2025 témoigne du processus par lequel Midea se rapproche progressivement de ses utilisateurs. » Dans les domaines de la maison intelligente, de la construction intelligente, du voyage intelligent, de l'énergie intelligente, de la santé intelligente, de la logistique intelligente et de la fabrication intelligente, Midea dispose d'une base numérique unifiée, qui fournit des données exclusives et des aides à la prise de décision intelligentes exclusives pour tous.

Au cours de la conférence de presse, Midea a officiellement dévoilé son robot de service à domicile XIAOWEI, un robot doté d'une technologie intelligente qui est à la fois un majordome intelligent, un assistant familial, un agent de sécurité et un compagnon de jeu. En matière de numérisation industrielle, Midea élargit son champ d'action de la maison intelligente à la technologie industrielle, la technologie du bâtiment et d'autres domaines, en donnant à ses clients professionnels les moyens d'agir et en créant un nouvel écosystème numérique.

Midea Industrial Technology s'engage à soutenir le développement de l'industrie grâce à la puissance de l'innovation technologique, notamment dans les domaines du transport intelligent, de l'automatisation industrielle, des solutions énergétiques et des appareils grand public. Midea Building Technologies propose une solution unique pour les produits liés à l'air, à l'eau et aux ascenseurs dans le monde entier. Midea Cloud se consacre à la production intelligente et aux logiciels industriels. D'ici 2025, la société comptera 2 000 clients de premier plan et accueillera 1 000 partenaires écologiques. Grâce à la collecte de données perceptibles et aux processus commerciaux applicables, Midea Annto Logistics dispose d'une base décisionnelle fiable.

Midea estime que lorsque tout le matériel sera pris en charge par la technologie numérique, un écosystème organique ouvert verra le jour, de toutes les métadonnées aux plateformes, systèmes, matériel domestique, et même aux bâtiments et aux villes, tous connectés de manière intelligente et numérique, afin de créer un monde numérique meilleur. Avec Midea, le monde numérique est à portée de main.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1836394/image_1.jpg

Communiqué envoyé le 10 juin 2022 à 08:35 et diffusé par :