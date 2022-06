Projet de loi sur les redevances sur l'eau : l'écran de fumée de la CAQ





QUÉBEC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - La CAQ se moque de la population en présentant, deux jours avant la fin de la législature, un projet de loi qui ne règle absolument rien à l'enjeu des redevances sur l'eau, dénonce Mme Isabelle Melançon, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement.

Selon elle, la CAQ cherche seulement à créer l'illusion qu'elle veut régler le problème en présentant le Projet de loi no 42, Loi visant principalement à s'assurer de la révision des redevances exigibles pour l'utilisation de l'eau qui ne sera même pas appelé en Chambre. Un simple écran de fumée, estime la députée libérale de Verdun.

Elle rappelle aussi qu'elle avait déposé, lors de l'étude du projet de loi no 102 en février dernier, un amendement qui obligeait le ministre de l'Environnement à mettre à jour régulièrement les redevances sur l'utilisation de l'eau par les entreprises. Le ministre avait alors rejeté catégoriquement l'amendement, ratant ainsi une belle occasion de démontrer une réelle préoccupation de l'utilisation de notre belle richesse.

Mme Melançon réitère qu'il est inacceptable que le Québec laisse aller ainsi sa grande richesse aussi facilement si l'on compare avec l'Ontario où les redevances sont sept fois plus élevées qu'ici et avec des pays comme l'Italie et le Danemark qui imposent respectivement des prix d'utilisation de l'eau de 2000$ et 10000$ par millions de litres.

« À deux jours de la fin de son mandat, le ministre Charette dépose un projet de loi qui est une véritable coquille vide. On rit de nous. Avec la CAQ, on aura perdu quatre années sur l'enjeu des redevances sur l'eau, notre trésor national. C'est ça, son bilan! »

-Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 10 juin 2022 à 08:24 et diffusé par :