Kintavar annonce les résultats de son Assemblée annuelle et extraordinaire; fait le point sur sa campagne d'exploration

MONTRÉAL, 10 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Kintavar Inc. (la « Société » ou « Kintavar ») (TSX-V: KTR) (FRANCFORT: 58V), est heureuse d'annoncer les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire (l'« Assemblée ») et de donner une mise à jour de sa campagne d'exploration sur la propriété Wabash.



Toutes les résolutions présentées à l'Assemblée du 9 juin 2022 ont été approuvées par les actionnaires. Ces résolutions comprennent la nomination des administrateurs et des auditeurs ainsi que le renouvellement du régime d'options d'achat d'actions de la Société.

Les actionnaires ont réélu Kiril Mugerman, Mark Billings, David Charles, Guy Le Bel, Richard Faucher et Maxime Lemieux au conseil d'administration.

De plus, lors de la réunion du conseil d'administration tenue après l'Assemblée, Mark Billings a été reconduit à titre de président du conseil d'administration et Maxime Lemieux à titre de secrétaire corporatif. Mark Billings (Président), Richard Faucher et Guy Lebel constitueront le comité d'audit.

Le conseil d'administration a également attribué 2 250 000 options d'achat d'actions du régime incitatif d'options d'achat d'actions de la Société aux administrateurs, dirigeants et employés au prix de levée de 0,10 $ par action. Ces options expirent cinq (5) ans à compter de la date de l'octroi, soit le 9 juin 2027.

Mise à jour sur l'exploration

Le programme d'exploration estival du projet Wabash a débuté en juin 2022. Le camp du projet Wabash a été remis en opération au cours du mois de mai, permettant ainsi de débuter les levés géophysiques. Deux (2) cibles géophysiques (corridor LMI et GB1) seront caractérisées avec un levé dépolarisation provoquée (PP) et un levé DeepEM, respectivement. L'équipe géologique a débuté les travaux d'exploration de surface sur le corridor MLI afin d'y réaliser des tranchées et d'exposer les horizons minéralisés à haute teneur du forage WAB-21-21 (1,01 % Cu et 19,3 g/t Ag sur 16,8 m). Au fur et à mesure que les anomalies du levé PP deviennent disponibles, les travaux d'exploration tenteront de suivre les extensions latéralement en surface de cet horizon à haute teneur. Actuellement, le corridor LMI est estimé à plus de 1 km de long.

Les résultats des tranchées et des anomalies géophysiques seront utilisés pour planifier le programme de forage qui devrait débuter en juillet ou août. Actuellement, approximativement 2 000 m de forage sont prévus pour la phase 2 qui sera suivie d'un autre programme de forage à l'automne.

Acceptabilité sociale

Plusieurs rencontres se sont tenues en mai 2022 pour faire la mise à jour des travaux réalisés sur le projet Wabash et des travaux à venir auprès de la communauté locale de la Première Nation de Wemontaci et de la municipalité de La Tuque. Le projet Wabash bénéficie non seulement d'une excellente infrastructure, mais aussi du soutien des communautés locales et des Premières Nations. Notre collaboration aidera à mieux planifier les activités d'exploration et les futurs projets de développement d'infrastructures (routes, communications cellulaires, électricité, exploitation forestière et plus). Nous sommes très enthousiastes et fiers de travailler avec les deux groupes.

« Nous avons 2 cibles très prometteuse qui ont été mise à jour lors du programme de forage de cet hiver. Près de 2 ans après la découverte de la minéralisation sur Wabash, nous resserrons notre secteur d'investigation afin de délimiter des volumes importants avec une minéralisation à haute teneur en cuivre. L'équipe d'exploration régionale utilisera ces informations provenant de ces découvertes comme guides afin de définir davantage de cibles ayant des tailles et de teneurs similaires, tandis que l'équipe d'exploration-définition se concentrera sur les secteurs déjà découverts LMI et GB1. Nous informerons sur l'avancement des travaux d'exploration tout au long de l'été. » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar Exploration.

À propos d'Exploration Kintavar et des propriétés Mitchi ? Wabash

Exploration Kintavar est une société canadienne d'exploration minière engagée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et la mise en valeur de propriétés minières d'or et de métaux de base. Ses projets phares sont Mitchi et Wabash (environ 39 000 hectares, détenus à 100%), situés respectivement à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier et 15 km à l'est de la ville de Parent au Québec. Les deux propriétés couvrent ensemble une superficie de plus de 300 km2, elles sont accessibles par de grandes routes forestières régionales et un réseau de sentiers forestiers carrossables, avec un accès à l'énergie hydroélectrique déjà sur place et une voie ferrée avec station de chargement. Les propriétés sont localisées dans la partie nord-ouest de la ceinture centrale métasédimentaire de la province géologique du Grenville. Les projets se concentrent principalement sur la minéralisation de type cuivre stratiforme (SSC) dans les unités sédimentaires, mais comprennent aussi des cibles de type oxyde de fer-cuivre-or (IOCG) et de type skarn. Minière Osisko inc. détient une redevance de 2 % NSR sur 27 cellules désignées dans la partie sud-ouest de la propriété Mitchi, à l'extérieur du bassin sédimentaire. Kintavar possède également des propriétés aurifères dans les ceintures de roches vertes Abitibiennes au Québec notamment le projet aurifère Anik en partenariat avec IAMGOLD et plusieurs projets en développement qui ont été optionnés par Gitennes Exploration.

Kintavar soutient le développement local dans la région de Mitchi-Wabash où elle possède et exploite la pourvoirie Fer à Cheval (www.feracheval.ca), une opération rentable génératrice de trésorerie où elle emploie de la main-d'oeuvre locale. Elle collabore également avec les Premières Nations locales pour offrir de la formation et des emplois.

Énoncés prospectifs :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir de l'information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L'information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d'une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu'un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l'information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris les fermetures supplémentaires du placement privé mentionnées ci-dessus, ou, si l'un ou l'autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L'information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l'information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, laquelle est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com ; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n'entend pas ni ne s'engage à actualiser ou revoir l'information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.

