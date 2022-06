Recrutement mondial de partenaires industriels SVOLT





CHANGZHOU, Chine, 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le « SVOLT Energy Technology Company Industry Partner Global Recruitment » est initié par SVOLT, en collaboration avec SVOLT CAPITAL, Dr. Octopus et 36 Kr. Il se concentre sur les trois nouveaux domaines de l'industrie du lithium (nouvelles technologies, nouveaux processus, nouveaux matériaux) et de l'Internet industriel (big data, intelligence artificielle, communication, etc.), recrute à l'échelle mondiale d'excellents talents et équipes technologiques pour incuber et innover, et recherche des entreprises et équipes universitaires à la pointe de la technologie et au potentiel élevé pour favoriser la croissance rapide des entreprises et bâtir une écologie industrielle optimisée. En outre, le recrutement sera soutenu par un fonds d'incubation de l'innovation de 500 millions de yuans, et les équipes présélectionnées rejoindront le Dr. Octopus et recevront un soutien de synergie industrielle dans divers domaines, tels que la gestion et la croissance.

Conditions de participation :

Se conformer aux domaines de recrutement mondiaux du partenaire industriel

Se conformer aux lois et réglementations de la Chine et aux politiques industrielles pertinentes

Avoir des droits de propriété intellectuelle et aucun litige en matière de propriété

Phase d'innovation, de croissance et de financement dans la série B ou avant

Avoir un produit, une technologie ou un modèle commercial unique

Les produits ou services peuvent créer une valeur sociale positive

Demande d'inscription : [email protected]

Coopération commerciale : [email protected]

Partie I : Informations sur le projet

Nom du projet*

(50 mots ou moins, p. ex., 36 Kr)

Brève description du projet *

(Expliquez le plus brièvement possible le positionnement du projet, les cibles du service et le modèle commercial en 300 mots ou moins)

Groupe candidat* (choix unique)

Options : Volet social ou volet campus

Domaine* (facultatif)

Options :

Volet social ? domaines liés aux systèmes intelligents industriels (logiciels) : analyse de données massives, plateforme IdO industrielle, prise de décision intelligente, inspection de la qualité industrielle par l'IA

Volet social ? domaines liés à l'équipement industriel intelligent (matériel informatique) : dispositifs de périphérie pour l'IA industrielle, fabrication collaborative 5G+, équipement intelligent, maintenance prédictive de l'équipement, collaboration intelligente de la chaîne d'approvisionnement

Volet social ? domaine des batteries au lithium : développement de nouveaux matériaux, nouveau processus, nouvelle technologie, etc.

Volet campus ? matériaux de batterie de pointe, BMS, développement du big data (développement de plateformes, développement d'algorithmes), plateforme Internet industrielle

Points importants du projet (remplir au moins un des trois éléments suivants)

Données sur le développement

Veuillez décrire brièvement tous les aspects de la phase de développement du projet, y compris, mais sans s'y limiter, les données commerciales ou d'application, la liste des clients existants, etc. 500 mots ou moins

Barrières concurrentielles

Veuillez décrire brièvement le fossé ou les obstacles concurrentiels du projet qui ont été établis. 500 mots ou moins

Composition de l'équipe

Si l'expérience de l'équipe contribue de façon importante au projet, veuillez décrire ses points forts particuliers en moins de 500 mots

Chef de projet

Nom*

Veuillez entrer le nom du chef de projet

Numéro de téléphone*

Veuillez entrer le numéro de téléphone du chef de projet

Nom des principaux membres*

Veuillez indiquer le nom des principaux membres du projet. Vous pouvez renseigner le nom de plusieurs membres.

Expérience pertinente du chef de projet*

Veuillez décrire la formation, l'expérience et tout autre contenu pertinent, le plus brièvement possible. 128 mots ou moins

Partie II : Informations sur l'entreprise

Entreprise*

Veuillez indiquer le nom commercial de l'entreprise à laquelle vous appartenez

Emplacement du siège social*

Menu déroulant : pays

Menu déroulant : pays province et ville

URL du projet

http://

Numéro public WeChat

Entrez le nom ou l'identifiant du numéro public ; sinon, vous pouvez laisser ce champ vierge

État de financement

Derniers cycles de financement* : (choix unique)

Capital d'amorçage non financé

Capital providentiel

Série pré-A

Série A

Série A+

Série B

Série B+

Série C

Série C+

Série D

Série D+

Série E

Série E+

Série F

Série F+

Financement stratégique

Pré-appel public à l'épargne

Appel public à l'épargne ? Autre

Plan de financement

Attendez-vous un prochain cycle de financement*

Options : Oui, en recherche de financement

Non, pas encore

Partie III : Informations complémentaires

Informations sur le projet*

Doit comprendre : 1. Plan d'affaires (PA). Possible d'ajouter des informations sur les membres de l'équipe, des vidéos, des photos, des brevets, etc.

Peut comprendre : 1. Logo du projet 2. Photos du produit

Règles d'appellation des fichiers

Volet social : nom de l'entreprise_informations sur le projet

Volet campus : nom officiel complet de l'école_nom du projet

(Toutes les informations doivent être chargées dans un fichier zip)

Prend en charge les formats rar, zip

Charger le fichier (doit être inférieur à 5 M)

*Veuillez envoyer ce formulaire d'inscription à l'adresse suivante. Le personnel du concours vous contactera après réception.

([email protected], [email protected])

