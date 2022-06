28 nouvelles saillies drainantes seront aménagées cette saison dans Rosemont-La Petite-Patrie





MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Durant l'été, dix rues locales de Rosemont-La Petite-Patrie accueilleront de nouvelles avancées de trottoirs larges et verdies aux multiples avantages, tant pour la sécurité des déplacements que pour l'environnement : les saillies drainantes.

Rendues possibles notamment grâce à la bonification du budget participatif de la Ville de Montréal , ces nouvelles saillies permettront de ralentir la circulation dans certains secteurs clés du quartier, tout en recueillant les eaux de pluie et en favorisant la biodiversité par l'ajout de plantations finement choisies.

« Ce type d'aménagement représente un levier formidable pour créer des milieux de vie encore plus sécuritaires, verts et résilients, où les modes de transport actifs sont privilégiés par la population », indique le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François Limoges. « Leur multiplication fait d'ailleurs partie des actions prévues au Plan directeur de biodiversité récemment adopté par l'Arrondissement pour accélérer nos efforts en transition écologique. »

Comment fonctionnent les saillies drainantes?

Ces trottoirs élargis et plantés permettent d'améliorer la visibilité des piétons aux intersections et d'apaiser efficacement la circulation, tout en captant l'eau de pluie lors de précipitations abondantes. Grâce à un système complexe incluant des bordures arasées, un puisard de trop-plein, un caniveau, l'utilisation de pierres, de paillis, et un choix minutieux de plantations, l'eau est revalorisée et évite de se retrouver dans le réseau d'égouts. Un plus pour les plantes, le couvert végétal, et une contribution à moindre coûts aux efforts de réduction des débordements d'eaux usées dans le fleuve lors de pluies abondantes.

Emplacement des nouveaux aménagements prévus en 2022

Intersection Mozart et Waverly

et Waverly Rue Saint-André, entre Saint-Zotique Est et Beaubien Est

Rue Saint-André, entre Bélanger et Jean-Talon Est

Intersection Rosemont et Cartier

Intersection Louis-Hébert et Elsdale

Intersection Davidson et Rivier

et Rivier Intersection 13 e Avenue et Soubirous

Avenue et Soubirous Intersection 14 e Avenue et Soubirous

Avenue et Soubirous Intersection Châtelain et de Bellechasse

Intersection Châtelain et Rosemont

Les saillies drainantes réalisées cette année sur le territoire rosepatrien s'inscrivent dans le projet Capteurs de pluie , au nombre des initiatives lauréates du premier budget participatif de la Ville de Montréal. Elles bénéficient également d'un financement du Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce programme répond aux objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

Pour en savoir davantage sur les aspects techniques des saillies drainantes, visitez la page suivante .

