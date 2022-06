/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - POINT DE PRESSE - Rolls-Royce Canada poursuit 150 lock-outés/

Le vendredi 10 juin, quelque 150 lock-outé-es de Rolls-Royce Canada plaideront non coupable à des accusations d'outrage au tribunal portées par l'entreprise. Il s'agit d'une nouvelle tentative de Rolls-Royce pour déstabiliser et intimider les...

Nippon Express Co., Ltd. (ci-après « Nippon Express »), une société du groupe Nippon Express Holdings, Inc., a lancé le 30 mai un service logistique capable de manutentionner des marchandises nécessitant des températures ultra-basses (-20 C à -85 C)...