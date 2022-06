Les données de l'essai clinique portant sur l'administration d'UTHEVER® NMN d'Effepharm à 66 humains ont été publiées et montrent une augmentation de 38 % du taux de NAD+/NADH en deux mois





Effepharm Ltd a fait preuve de créativité pour lancer l'agent NMN de marque le plus pur et le plus inoffensif au monde. Il a été cliniquement prouvé qu'UTHEVER® NMN était inoffensif et permettait de faire augmenter le taux de NAD+/NADH du corps humain, exerçant de ce fait une fonction antiâge.

Le 5 mai 2022, la revue internationale de référence dédiée aux mécanismes du vieillissement, Frontiers in Aging, a publié le rapport de l'étude clinique portant sur le NMN qui a permis d'obtenir de nouvelles informations et de faire avancer les connaissances dans le domaine de la longévité.

Frontiers in Aging, l'une des publications les plus complètes et les plus renommées au monde, dirigée et évaluée par des comités de rédactions composés de plus de 100 000 pairs chercheurs de haut niveau, a accepté de publier le rapport de l'étude clinique portant sur l'administration d'UTHEVER® NMN à des sujets humains et ayant fait l'objet d'une évaluation par des scientifiques, dont certains professeurs de la faculté de médecine de Harvard. C'est la première fois qu'Effepharm dévoile les données détaillées d'une étude au public.

Alors que les études précédentes relatives à UTHEVER® NMN avaient impliqué des dizaines de personnes, cet essai-ci d'Effepharm n'a porté que sur 66 personnes pour une plus grande visibilité. À la fin de l'étude (jour 60), le taux de NAD+/NADH des participants du groupe UTHEVER® avait augmenté de 38 % par rapport aux valeurs initiales, contre seulement 14,3 % dans le groupe sous placebo, cette hausse pouvant d'ailleurs être attribuée à l'effet placebo. Les participants ont été soumis à une évaluation du modèle homéostatique (HOMA), un test de marche de six minutes et un questionnaire de santé SF-36 pour démontrer le potentiel d'UTHEVER® à améliorer la qualité de vie et à stimuler la sensation de bonheur des sujets dans les conditions de l'essai.

Figurant parmi les principaux fabricants de NMN, Effepharm a en outre finalisé les tests toxicologiques relatifs à Uthever, qui ont démontré que la substance était non mutagène et ne présentait aucune toxicité aiguë ou sous-chronique. Bien que le public n'ait pas accès aux résultats des tests à l'heure actuelle, ceux-ci ont posé les solides fondements de l'évaluation d'innocuité d'UTHEVER® NMN.

Le directeur de la recherche et du développement d'Effepharm, Jianjun Yu, a déclaré : « Les essais cliniques portant sur UTHEVER® NMN ont été réalisés pour renvoyer une image plus scientifique et plus professionnelle, et aider la marque de compléments alimentaires à consolider son autorité en aval pour faire accepter son produit et susciter la confiance des consommateurs finaux. À ce jour, un nombre croissant de marques connues de compléments alimentaires comme Prohealth Longevity® aux États-Unis, Do Not Age au Royaume-Uni, Kenay® Agescience, AFEGE Anti-aging Shop et MoleQlar dans l'Union européenne, VitaNAD+ au Japan... utilisent la marque commerciale UTHEVER®, ce qui a engendré un effet d'association de marques. »

Le Dr Yu a également révélé que la première phase des essais cliniques sur le NMN visait principalement à s'assurer de l'innocuité d'UTHEVER® NMN, ce qui les a en quelque sorte poussés à doser le produit plus faiblement. Au cours de ces prochaines années, nous envisagerons de mener plus de recherches fonctionnelles sur le NMN afin d'explorer l'innocuité de doses plus importantes et son efficacité pour des indications associées sur lesquelles reposent les données de cet essai. Effepharm Ltd introduira également une demande auprès de la FDA pour que le NMN soit « généralement reconnu inoffensif » (désignation GRAS), ce qui signifie que la substance active du NMN a franchi une étape cruciale en termes de reconnaissance par les réglementations alimentaires de divers pays.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fragi.2022.851698/full

