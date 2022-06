/R E P R I S E -- Avis aux médias - Inauguration d'une nouvelle installation d'un centre de la petite enfance dans la région de la Chaudière-Appalaches/

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève...

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, convie les représentants des médias à une annonce concernant la réalisation de travaux de prévention...