Hommage aux producteurs canadiens à la Cantine du centre-ville

Les producteurs canadiens d'oeufs, de poulet, de dindon et d'oeufs d'incubation soulignent la persévérance des familles agricoles du Canada et leur contribution au dynamisme des collectivités d'un océan à l'autre

OTTAWA, ON, le 10 juin 2022 /CNW/ - Tôt hier matin, les producteurs canadiens de volaille et d'oeufs étaient présents à leur célèbre cantine du centre-ville sur la rue Sparks, à Ottawa. Cette année, on y servait des amuse-gueule, des frittatas et des sandwichs roulés appétissants. L'accent a été mis sur la célébration de la persévérance des familles agricoles du Canada, de leur engagement à l'égard de la production alimentaire durable et du système de gestion de l'offre, qui donne toute l'année aux Canadiens un accès à des aliments frais, locaux et de haute qualité.

Tout au long de l'événement, les producteurs représentant les Producteurs d'oeufs du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada et les Producteurs d'oeufs d'incubation du Canada ont souligné l'importance des aliments produits au Canada, tout en parlant du secteur de l'agriculture canadienne aux principaux intervenants du gouvernement et au public d'Ottawa.

« En tant qu'productrice, je suis fière de pouvoir produire des aliments de haute qualité de façon durable afin de nourrir les gens de ma collectivité et de pouvoir redonner de façon significative », a déclaré Anneke Donkers-Stickney, productrice d'oeufs de l'Ontario. « C'est formidable d'avoir la possibilité de rencontrer des gens de tous les horizons et de leur parler de la provenance de leurs aliments et de la façon dont les fermes familiales, comme la mienne, soutiennent les gens et les entreprises de ma collectivité immédiate et de partout au pays. »

« La Cantine du centre-ville est une excellente façon de mettre un visage sur les producteurs canadiens tout en montrant pourquoi l'agriculture canadienne est si importante pour notre bien-être collectif », a déclaré Brian Bilkes, président des Producteurs d'oeufs d'incubation du Canada. « Notre système alimentaire est solide et le demeurera grâce au soutien accordé à la prochaine génération de producteurs et aux collectivités que nous servons. »

Nouveauté cette année : le menu de la Cantine du centre-ville comprenait trois recettes gagnantes du Concours de recettes des parlementaires 2022, dans le cadre duquel des députés et des sénateurs de partout au Canada ont soumis leur plat préféré, soit du poulet, de la dinde ou des oeufs canadiens, ou une combinaison des trois. Pour boucler la boucle, les producteurs canadiens de volaille et d'oeufs ont également annoncé une contribution de 20 000 $ pour soutenir les banques alimentaires partout au Canada.

« Je suis fier de représenter la circonscription de Perth?Wellington, qui compte le plus grand nombre de producteurs de poulets au Canada. Je suis très heureux de souligner le rôle important que jouent les producteurs de volaille et d'oeufs du Canada dans la lutte contre l'insécurité alimentaire en appuyant les banques alimentaires locales partout au Canada », a déclaré le député John Nater, l'un des trois gagnants du Concours de recettes des parlementaires 2022.

Au sujet des Producteurs d'oeufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'oeufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les oeufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'oeufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca.

Au sujet des Producteurs de poulet du Canada

Les Producteurs de poulet du Canada sont responsables de la production commerciale de tout le poulet élevé et vendu au Canada. Ils représentent les 2800 producteurs de poulet du pays et veillent à ce que les consommateurs aient accès à du poulet sécuritaire, délicieux et produit selon les normes les plus rigoureuses : les vôtres. Pour plus d'information, visitez producteursdepoulet.ca.

Au sujet des Éleveurs de dindon du Canada

Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) est l'organisation nationale qui représente un peu plus de 500 éleveurs de dindon au Canada. Établi en 1974 en vertu de la Loi sur les offices de produits agricoles, l'Office encourage la collaboration à l'échelle de l'industrie canadienne du dindon, fait la promotion de la consommation de viande de dindon et applique le système de gestion de l'offre pour le dindon au Canada. Pour plus d'information, visitez leseleveursdedindonducanada.ca.

Au sujet des Producteurs d'oeufs d'incubation du Canada

Créés en 1986, les Producteurs d'oeufs d'incubation du Canada (POIC) représentent 225 éleveurs de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec. Notre mission est d'assurer la croissance et la rentabilité durables de l'industrie des oeufs d'incubation de poulet à chair du Canada de façon à accroître son efficacité et sa compétitivité et à garantir à l'industrie canadienne du poulet un approvisionnement fiable en oeufs d'incubation de poulet à chair de qualité. Pour plus d'information, visitez chep-poic.ca.

