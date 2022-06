Convergint apporte sa contribution à l'échelle internationale : la 21e journée annuelle de l'entraide se fera au profit de parcs locaux, d'organisations à but non lucratif et d'écoles dans toute l'Europe





Pour la 21e année consécutive, Convergint va fermer ses bureaux aujourd'hui à l'occasion de la Journée de la responsabilité sociale de Convergint, permettant à plus de 7?700 de ses employés, dans plus de 175 sites du monde entier, de faire don de leur temps, de leur expertise et de leurs ressources à plus de 110 organisations. La valeur totale de ces efforts de la part des employés, partenaires et familles de Convergint dans le monde entier est estimée à plus de 2,5 millions de dollars en main-d'oeuvre et en équipement.

« Sortir du cadre de notre travail quotidien pour s'engager au niveau local, c'est une activité au coeur de la culture de Convergint, de nos valeurs et de nos croyances », a déclaré Steve Dorking, directeur général de Convergint EMEA. « Cette année, nos collègues de Pologne, du Luxembourg, d'Irlande, de Suisse, de France et du Royaume-Uni font réellement preuve de la passion et de la générosité de Convergint Nation grâce à leurs actions caritatives locales. »

La Journée de la responsabilité sociale de Convergint a été inaugurée en 2002, avec pour objectif de renforcer l'engagement continu de la société à servir et à soutenir les communautés locales où vivent et travaillent ses employés. Cette année, les employés européens de Convergint se portent volontaires dans des établissements de santé, viennent en aide à des projets d'embellissement dans des parcs communautaires et des zoos, et installent des technologies de sécurité avancées pour des organismes à but non lucratif, des organisations et des écoles. Cette année, les efforts déployés et les organisations locales soutenues sont notamment :

ARC Cancer Support Centre ? Irlande

Gemeinde Opfikon ? Suisse

Hospice in the Weald ? Royaume-Uni

Wildpark Alte Fasanerie Klein-Auheim ? Allemagne

« La journée de responsabilité sociale de Convergint, c'est la journée la plus importante de toute l'année pour notre organisation et elle a pris de l'ampleur au fur et à mesure que nos activités se sont développées », a déclaré Ken Lochiatto, PDG de Convergint. « Nous sommes convaincus que notre culture du don est au coeur du succès de Convergint. »

À propos de Convergint

Convergint est un intégrateur de systèmes à la pointe de l'industrie. Avec un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars, la société met au point, installe et assure l'entretien de systèmes de sécurité électronique, de cybersécurité, de sécurité incendie et de sécurité des personnes, d'automatisation des bâtiments et d'audiovisuel. Arrivé en première place ces quatre dernières années dans le classement des intégrateurs de systèmes du SDM Magazine, le Top Systems Integrators Report, Convergint est le leader de son secteur, comptant plus de 7?700 employés et plus de 175 sites dans le monde. Pour en savoir plus sur Convergint, rendez-vous sur www.convergint.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 juin 2022 à 05:25 et diffusé par :