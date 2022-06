Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé rencontre son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan





Le chef de l'État togolais, Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, s'est entretenu hier avec Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats Arabes Unis, au Palais Al Shati d'Abu Dhabi.

Le Président de la République a réitéré ses condoléances à Son Altesse, et lui a demandé de renouveler son message de sympathie au peuple des Émirats Arabes Unis et à la famille éplorée, à la suite du décès de Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé a félicité de nouveau Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan pour son accession à la présidence des Émirats Arabes Unis. Il lui a souhaité, en son nom et au nom du gouvernement et du peuple togolais, plein succès dans sa mission, pour le progrès et la prospérité des Émirats Arabes Unis et de leurs partenaires.

Les deux dirigeants ont échangé sur des questions d'intérêt commun, et ont convenu d'oeuvrer au renforcement des relations d'amitié entre leurs pays et à la promotion des opportunités de coopération, en particulier dans les domaines de l'économie, du développement et des énergies renouvelables.

Les échanges entre les deux chefs d'État ont eu lieu en présence de S.A. Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Cheikh Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, conseiller pour les affaires spéciales au ministère des Affaires présidentielles, Cheikh Chakhbout bin Nahyan bin Moubarak Al Nahyan, ministre d'État, et Dr. Anwar bin Mohamed Gargash, conseiller diplomatique de Son Altesse le président.

La délégation du Togo était composée de M. Affoh Atcha Dedji, ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires ; de Mme Ablamba Ahoefavi Johnson, ministre, secrétaire général à la présidence de la République ; de M. Sani Yaya, ministre de l'économie et Finances ; et de M. Mohamed Saad Oro, ambassadeur non-résident du Togo.

