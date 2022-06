Les jeunes, acteurs clés des élections - une campagne lancée par Oxfam France et Greenpeace France à l'approche des législatives





PARIS, 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- "Ne sous-estimons pas notre influence" : c'est le mot d'ordre de la campagne de mobilisation lancée par 16 organisations, en même temps que la campagne officielle. L'objectif ? Inciter les jeunes à voter les dimanches 12 et 19 juin , pour faire avancer l'écologie et la justice sociale. Sans consigne de vote, la campagne a commencé sur les réseaux sociaux le 30 mai, avec une vidéo dans laquelle on retrouve des personnalités du web comme Hugo Décrypte, Bon Pote, mais aussi Jade Handi et Laurent Maistret de Koh Lanta.

Pourquoi mobiliser les jeunes ?

Si les jeunes sont particulièrement préoccupés par la crise écologique et les inégalités sociales , les moins de 25 ans sont les moins enclins à aller voter, selon l'enquête électorale 2022 de l'institut Ipsos Sopra Steria du 23 mai 2022. Seulement 32% des 18-24 ans et 34% des 25-34 ans envisagent de prendre part aux législatives. A titre comparatif, pour l'ensemble de la population, ce taux est de 47%.

Choisir nos député·es, c'est exercer notre pouvoir

Ce sont les député·es qui votent les lois et le budget de l'État : ils et elles ont donc un pouvoir incontournable. Voter pour des député·es qui s'engagent réellement pour l'environnement et contre les inégalités est une façon concrète pour les jeunes de se mobiliser contre les urgences écologiques et sociales.

"Les député·es pourraient par exemple décider de subventionner massivement les transports en commun, forcer l'Etat à tenir sa promesse de rénover massivement les logements les plus mal isolés (ce qui créerait des milliers d'emplois), explique Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace, ou encore interdire les pesticides et soutenir l'agriculture biologique pour que tout le monde ait accès à une alimentation saine qui ne détruit pas la planète"

Faire entendre sa voix jusqu'au plus haut niveau de l'Etat

"Emmanuel Macron devra composer avec la nouvelle Assemblée nationale pour ce deuxième mandat, souligne Audrey Morice, chargée de Mobilisation citoyenne chez Oxfam France, et cette dernière devra refléter les aspirations des jeunes pour plus de justice sociale et d'écologie."

Sur le terrain, la campagne s'invite dans l'espace public à travers des affiches et la distribution de flyers, pour créer des échanges spontanés et informels avec les jeunes, pour leur rappeler qu'ils et elles ont du pouvoir sur la vie publique et les décisions politiques qui impactent leur quotidien et leur avenir.

Pour en savoir plus : www.legislatives-jevote.org/

