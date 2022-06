Nojima s'associe à GlobalLogic, une société du groupe Hitachi, pour accélérer sa transformation numérique





Nojima Corporation (TSE : 7419, « Nojima ») a annoncé aujourd'hui un partenariat avec GlobalLogic Japan, Ltd. (« GlobalLogic Japan »), une filiale japonaise de GlobalLogic Inc., acquise par Hitachi, Ltd. (TSE : 6501, « Hitachi ») en juillet 2021. La collaboration vise à accélérer le développement et la mise en oeuvre de la stratégie de transformation numérique (« DX ») de Nojima.

Le programme de co-création se concentre sur le déploiement de toutes nouvelles expériences client, qui intègrent l'ingénierie numérique de GlobalLogic aux initiatives de numérisation de Nojima. Le programme vise à accélérer la transformation des magasins physiques de Nojima, ainsi que son approche unique de « vente basée sur le conseil »1 pour les ventes d'appareils électroménagers au Japon.

Contexte du programme de co-création et feuille de route future

Nojima a pour objectif au niveau de l'entreprise de mieux contribuer à l'industrie nationale japonaise, grâce au déploiement de sa stratégie numérique GS4 (Good, Soft, Support, Service, Setting). À cette fin, Nojima vise à migrer vers une société de solutions complètes, en tirant parti de la DX pour offrir une nouvelle valeur dans la vie des clients en termes de diversité et de commodité.

Nojima tire parti des technologies numériques pour améliorer l'efficacité des opérations commerciales, telles que l'augmentation de la productivité des services et des processus commerciaux et l'établissement de modèles de service à la clientèle de haute qualité. En outre, la société génère de manière proactive de la valeur, grâce à DX dans les nouveaux domaines de l'électroménager numérique et de son activité de communication.

Pour accélérer sa stratégie DX, Nojima tirera parti des vastes capacités et du talent mondial de GlobalLogic, de sa présence locale et de son expertise dans l'amélioration de l'expérience des clients finaux dans le domaine B2C. En outre, Nojima, GlobalLogic Japan et Hitachi poursuivront la discussion pour faire évoluer le programme, afin d'offrir de nouvelles expériences client avec une meilleure visibilité tout au long du partenariat.

Le programme soutiendra la consolidation des initiatives DX de Nojima afin de renforcer ses « services inspirants ». Les objectifs du programme peuvent inclure le développement d'initiatives visant à améliorer la satisfaction de la clientèle, la construction d'une plate-forme utilisant la technologie d'ingénierie numérique et le développement d'applications qui renforcent la connexion avec les utilisateurs finaux.

À propos de Nojima Corporation

Le groupe Nojima vise à migrer vers une société de solutions complètes à l'ère de l'IdO, où tous les appareils ménagers sont connectés via Internet ou des appareils mobiles. En tant que « consultant proche », Nojima apporte de nouvelles valeurs aux clients en les aidant à explorer une « vie intelligente » souhaitée.

Compte tenu de sa stratégie unique de service à la clientèle de « ventes basées sur le conseil », Nojima est le seul magasin spécialisé dans les appareils ménagers où ses propres employés recommandent des produits en fonction de la demande de chaque client, tandis que l'envoi d'un vendeur par les fabricants et les opérateurs est le courant dominant dans l'industrie de la vente d'appareils ménagers.

Le groupe Nojima exploite actuellement ses magasins spécialisés dans les appareils électroménagers numériques dans la région métropolitaine de Tokyo, ses magasins d'opérateurs mobiles à l'échelle nationale, ses activités Internet et ses magasins à l'étranger. Nojima a mis en place une structure organisationnelle pour apporter un style de vie confortable aux clients, en fournissant une variété de choix de produits ainsi que des services de soutien, en se concentrant sur les appareils ménagers numériques. Pour enrichir la vie des clients, nous, Nojima, en tant que consultant de votre « vie intelligente », visons à fournir des « services inspirants » au-delà des attentes des clients. Pour en savoir plus sur Nojima, veuillez visiter le site Web de la société à l'adresse https://www.nojima.co.jp.

À propos d'Hitachi, Ltd.

Hitachi dirige l'innovation sociale, en créant une société durable avec des données et des technologies. Nous résoudrons les défis des clients et de la société avec des solutions Lumada tirant parti de l'informatique, de l'OT (technologie opérationnelle) et des produits, dans le cadre de la structure commerciale des systèmes et services numériques, de l'énergie verte et de la mobilité, des industries connectives et des systèmes automobiles. Poussés par l'écologie, le numérique et l'innovation, nous visons la croissance grâce à la collaboration avec nos clients. Les revenus consolidés de la société pour l'exercice 2021 (clos le 31 mars 2022) ont totalisé 10 264,6 milliards de yens (84 136 millions USD), avec 853 filiales consolidées et environ 370 000 employés dans le monde. Pour en savoir plus sur Hitachi, veuillez visiter le site Web de la société à l'adresse https://www.hitachi.com.

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) est un chef de file de l'ingénierie numérique. Nous aidons les marques à concevoir et à créer des produits, des plateformes et des expériences numériques innovants pour le monde moderne. En intégrant conception stratégique, ingénierie complexe et savoir-faire en matière de données, nous aidons nos clients à imaginer ce qui est possible, et à accélérer leur transition vers les activités numériques de demain. Depuis son siège social situé dans la Silicon Valley, GlobalLogic exploite des studios de conception et des centres d'ingénierie dans le monde entier, faisant ainsi bénéficier de sa vaste expérience ses clients des secteurs suivants : automobile, communications, services financiers, soins de santé et sciences de la vie, fabrication, médias et divertissement, semi-conducteurs et technologies. GlobalLogic est une société du groupe Hitachi opérant sous le nom de Hitachi, Ltd. (TSE : 6501), qui contribue à une société durable offrant une meilleure qualité de vie en stimulant l'innovation par le biais des données et de la technologie en tant qu'Entreprise d'innovation sociale.

GlobalLogic est une marque commerciale de GlobalLogic. Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits ou services sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs.

1Le service à la clientèle et la stratégie de vente uniques de Nojima. Dans le magasin, il n'y a pas de vendeur envoyé par les fabricants. Au lieu de cela, les propres employés de Nojima fournissent des services de conseil aux clients et recommandent des produits de différents fabricants en fonction de la demande de chaque client.

