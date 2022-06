LES TALENTS, LA TECHNOLOGIE ET LE COMMERCE SONT LES PRINCIPAUX FACTEURS DE FUSIONS ET ACQUISITIONS, SELON UNE NOUVELLE ÉTUDE D'EVERSHEDS SUTHERLAND





LONDRES, 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- Selon un nouveau rapport sur les fusions et acquisitions lancé aujourd'hui par le cabinet d'avocats international Eversheds Sutherland et intitulé Putting the pieces into place: The next drivers of strategic M&A ? 70 % des chefs d'entreprise mondiaux considèrent que la « triarchie » talents, technologie et commerce est au coeur de leur future stratégie en matière de fusions et acquisitions.

Les talents : 72 % des chefs d'entreprise considèrent que la fidélisation et le recrutement des talents sont importants pour la stratégie commerciale de leur organisation au cours de la prochaine année. Trois sur cinq (62 %) estiment également que la « Grande démission » agit comme un catalyseur pour les fusions et acquisitions, car la bataille pour les talents se poursuit.

La technologie continue d'orienter les stratégies commerciales des organisations, car près de 80 % des chefs d'entreprise cherchent à améliorer leur cybersécurité et trois quarts d'entre eux aspirent à la transformation numérique. Les fusions et acquisitions sont considérées comme un moyen rapide d'acquérir de nouvelles technologies et de nouvelles compétences, 74 % d'entre eux ayant déclaré que les fusions et acquisitions étaient importantes pour combler les lacunes technologiques.

Le commerce : affectés par les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les sanctions commerciales, 68 % des chefs d'entreprise déclarent que le renforcement de la résilience des chaînes d'approvisionnement sera une priorité stratégique en matière de fusions et acquisitions au cours de la prochaine année. 72 % des chefs d'entreprise considèrent également que le renforcement de la résilience des chaînes d'approvisionnement est essentiel pour la stratégie commerciale de leur organisation au cours de la prochaine année.

En avril 2022, 60 % des chefs d'entreprise ont déclaré que la dislocation des chaînes d'approvisionnement causée par l'invasion de l' Ukraine ferait de l'intégration verticale une stratégie commerciale de plus en plus importante.

L'étude internationale d'Eversheds Sutherland est basée sur une enquête d'opinion menée début 2022 auprès de 1 200 chefs d'entreprise et sur 16 marchés dans le monde. Les répondants, issus d'un large éventail de secteurs, ont permis d'obtenir une vision globale à la fois détaillée et étendue. En avril 2022, une étude supplémentaire menée auprès de 75 chefs d'entreprise a permis de comprendre l'impact de l'invasion de l'Ukraine sur les activités de fusion et d'acquisition.

Eric Knai, associé et responsable des fusions et acquisitions internationales chez Eversheds Sutherland, déclare : « Nous sommes ravis de lancer notre rapport intitulé Putting the pieces into place: The next drivers of strategic M&A to the market. Après quelques années de turbulences survenues dans le paysage commercial au sens large, et le conflit en Ukraine, l'évolution rapide de l'économie a incité les dirigeants à réfléchir à la meilleure façon de positionner leurs organisations pour l'avenir. Notre étude a révélé que la majorité des chefs d'entreprise considèrent les talents, la technologie et le commerce comme les principaux facteurs ayant un impact sur le paysage des fusions et acquisitions. »

Robert Copps, associé et responsable des fusions et acquisitions américaines chez Eversheds Sutherland, déclare : « Un certain nombre de facteurs affectent le paysage des fusions et acquisitions, notamment l'invasion de l'Ukraine, l'inflation et la hausse des prix de l'énergie, la hausse des taux d'intérêt, les turbulences des marchés boursiers et les effets persistants de la pandémie mondiale. Malgré ces difficultés, l'étude montre que les organisations continuent à faire face aux mêmes lacunes stratégiques urgentes qu'il faut combler pour se développer et qu'elles continueront à chercher à combler ces lacunes grâce aux fusions et acquisitions. »

