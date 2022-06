Clé de Peau Beauté dévoile la collection The Premium en honneur de son 40e anniversaire





Des soins de la peau et du maquillage renommés sont réinventés en bijoux de haute qualité grâce à la collaboration avec Elie Top

TOKYO, 9 juin 2022 /CNW/ - Pour cette période des Fêtes, Clé de Peau Beauté dévoile une collection luxueuse et convoitée, fruit d'une collaboration avec le célèbre joaillier parisien Elie Top, et qui complète les célébrations du 40e anniversaire de la marque. Sur le thème du ciel radieux, et inspirée par les astres de la voûte céleste, la collection en édition limitée regroupe les soins de la peau et des produits de maquillage les plus recherchés de Clé de Peau Beauté : La Crème et le rouge à lèvres Lipstick, réinventés en chefs-d'oeuvre de haute joaillerie, incarnent parfaitement l'engagement de Clé de Peau Beauté à l'égard de l'excellence du savoir-faire de l'artisan.

Ayant formé le coeur de la tradition de maquillage et de soins de la peau les plus luxueux au monde pendant 40 ans, cette collection exceptionnelle représente une célébration du travail de l'artisan. D'une grande élégance, ses produits sont forgés d'or et d'argent et ornés de diamants. La collection, au thème évocateur, s'inspire du soleil resplendissant et de la douce iridescence de la lune. Pour cette collection, le créateur visionnaire Elie Top a saisi l'envoûtement qui émane de ces astres et l'a transmis aux bijoux de l'édition limitée Corps Céleste : Des bijoux de soleil éblouissant et de lune lumineuse pour mettre en valeur et rehausser l'éclat des produits phares de Clé de Peau Beauté, La Crème et le rouge à lèvres Lipstick universellement convoités.

« Rassembler leurs énergies permet de libérer un rayonnement infini », a expliqué Elie Top.

Fabriquée à la main, dès sa conception, la collection The Premium témoigne de l'engagement de Clé de Peau Beauté envers l'excellence du savoir-faire de l'artisan. « En dessinant à la main, j'arrive à mieux sentir le lien qui existe entre l'humanité et les étoiles. Les deux sont illuminées par le même rayonnement infini », a affirmé Elie Top.

Chaque bijou haut de gamme de la collection The Premium est délicatement sculpté, gravé, poli, orné de diamants et assemblé à la main par des artisans français hautement qualifiés. Seulement trois ensembles complets de la collection The Premium du 40e anniversaire de Clé de Peau Beauté peuvent être créés chaque mois en suivant cette méthode méticuleuse.

Soleil éblouissant et éclatant

Le Soleil donne de l'éclat au ciel. La Crème la donne à la peau. Et le bijou resplendissant d'Elie Top rend hommage à l'un comme à l'autre. L'art d'Elie Top fusionne le plaqué vermeil de dix-huit carats et l'argent 925 pur pour former le coffret à bijoux La Planète. À l'intérieur, suspendue comme du caviar sur des glaçons, se trouve La Crème. Conçue selon les règles de l'art selon une méthode affinée au fil du temps, cette crème faciale luxueuse très concentrée adoucit et raffermit la peau et régénère la beauté naturelle.

« J'imaginais La Créme comme un trésor, enfermé dans un coffre, et il faut trouver la clé de ce secret bien gardé », a dit Elie Top. Le pendentif Le Soleil permet d'ouvrir le coffret à bijoux La Planète, et révèle La Crème ceinte d'une plaque dorée de 24 carats. Le pendentif se détache lorsqu'il se déverrouille, prêt à être porté comme un bijou exquis. Fabriqué à partir du même or et argent que coffret à bijoux Le Planète, le pendentif Le Soleil est orné de 40 diamants supplémentaires, un pour chaque année de l'histoire de Clé de Peau Beauté. Lorsque le pendentif Le Soleil et La Crème sont retirés, l'écrin se transforme en coffret à bijoux La Planète.

Il n'y a que deux ateliers au monde capables de créer le coffret à bijoux La Planète, car les sphères de taille considérable ne doivent être moulées que de deux morceaux d'argent pur. Une fois le bon atelier trouvé, il a fallu dix rigoureuses tentatives pour obtenir un moulage parfaitement sphérique.

Bijou de Lune lumineuse

La Lune reflète une lueur douce et diffuse. Il en va de même de la collection du rouge à lèvres Lipstick de Clé de Peau Beauté, ainsi que des pièces en or et en diamant qui l'accompagnent. Le bijou Lune lumineuse borde le rouge à lèvres Lipstick d'un placage en or de 24 carats. L'extérieur du coffret du rouge à lèvres compact Miroir de la Lune est également plaqué or, et orné de diamants incrustés représentant les étoiles et les différentes phases de la lune. À l'intérieur, un miroir double face de fabrication française facilite l'application du maquillage. De plus, à l'intérieur du coffret bleu nuit de la collection The Premium se trouvent quatre tons interchangeables de rouge à lèvres. Leur composition comprend une technologie d'amplification de la lumière, directement inspirée du pouvoir qu'on les diamants de réfléchir et de diffuser l'éclat. Les lèvres et la peau s'en trouvent vivifiées, avec une luminosité infinie qui semble émaner de la lune.

À propos d'Elie Top

Elie Top a commencé sa carrière à l'âge de 20 ans. Deux ans plus tard, il s'est vu confier la tâche de créer une collection de bijoux prestigieuse dans une maison de mode. Une collaboration de dix ans avec Lanvin a suivi. En 2015, il a créé Elie Top, la marque éponyme de joaillerie haut de gamme, dont on a fait mention dans le New York Times, Vogue et Financial Times. La Collection The Premium du 40e anniversaire de Clé de Peau Beauté offre la possibilité de posséder des pièces Elie Top en édition très limitée, chacune contenant les produits de luxe les plus convoités de Clé de Peau Beauté.

À propos de la collection The Premium du 40e anniversaire de Clé de Peau Beauté

La collection The Premium n'est disponible que dans certains pays et régions. Pour plus de détails, veuillez consulter votre point de vente local de Clé de Peau Beauté.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, marque mondiale de luxe de Shiseido Ltd., a été fondée en 1982 et est l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté est la clé pour obtenir une peau magnifique. La philosophie de la marque consiste à libérer la puissance de l'éclat d'une femme en exploitant des technologies de maquillage et de soins avancés de la peau venus du monde entier. Guidée depuis toujours par une intelligence et une sensibilité esthétiques exquises, Clé de Peau Beauté donne à ses produits la modernité, l'enchantement et le dynamisme qui lui permettent de se distinguer en tant que chef de file de l'industrie, offrant un éclat si remarquable qu'il semble émaner de l'intérieur. Ses produits sont offerts dans 23 pays et régions des quatre coins monde.

Page d'accueil de la collection The Premium de Clé de Peau Beauté : https://www.cledepeau-beaute.com/int/the-premium-collection.html

Site Web officiel de Clé de Peau Beauté : www.cledepeau-beaute.com

Instagram officiel de Clé de Peau beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1834056/Cle_de_Peau_Beaute.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1834057/Cle_de_Peau_Beaute.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1834058/Cle_de_Peau_Beaute.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740205/cpb_logo_set_bold_Logo.jpg

SOURCE Clé de Peau Beauté

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 23:00 et diffusé par :