Le Groupe d'action plastiques circulaires s'associe à Digimarc Corporation pour lancer un projet pilote visant à optimiser le tri des emballages souples au Canada, une première en Amérique du Nord





MONTRÉAL, 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le Groupe d'action plastiques circulaires (GAPC) est fier d'annoncer avoir conclu un partenariat avec Digimarc Corporation Digimarc Corporation (Nasdaq : DMRC), créateur des filigranes Digimarc qui sont à l'origine de la prochaine génération de solutions basées sur l'identification et la détection numériques, afin de tester Digimarc® Recycle pour optimiser le tri des emballages en plastique souple au Canada, une première en Amérique du Nord. Ce projet marque le début de la phase II du GAPC, dont l'objectif est de réaliser ou de soutenir des projets d'optimisation du recyclage des emballages plastiques dans le cadre de la Responsabilité élargie des producteurs (REP) en pleine évolution au Québec et au Canada.

Digimarc Recycle représente une révolution dans le tri, et donc le recyclage, des déchets plastiques. Les filigranes numériques sont appliqués sur l'oeuvre d'art de l'emballage, sans encre spéciale ni procédé d'impression, et sont visibles pour les équipements de tri spécialisés, mais imperceptibles par les consommateurs. Les filigranes, lorsqu'ils sont analysés par les caméras des machines, se connectent à une base de données basée sur le cloud contenant des caractéristiques illimitées (et extensibles) de l'emballage, telles que le fabricant et le produit spécifique, l'utilisation antérieure (alimentaire ou non), les additifs ou la présence de composants qui posent problème pour le recyclage. De ce fait, il peut contribuer à faciliter le tri des emballages souples.

« Nous sommes ravis de lancer un projet aussi avant-gardiste et d'entamer notre Phase II », déclare le Comité directeur du Groupe de travail plastiques circulaires. « Les résultats de notre étude de phase I montrent que même si les emballages plastiques souples représentent une part importante des emballages plastiques utilisés au Québec et au Canada, leur taux de récupération reste faible. Une des raisons est que les équipements de tri actuels ne peuvent pas distinguer les emballages recyclables mono-matériaux des structures multi-matériaux, ce qui diminue la qualité des balles. Nous pensons que Digimarc Recycle peut aider à résoudre ce problème. »

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de déployer Digimarc Recycle en Amérique du Nord et d'aider le Groupe d'action plastiques circulaires à atteindre ses objectifs d'économie circulaire, ajoute Emily Stolarcyk, directrice du programme de développement durable pour le développement commercial chez Digimarc Corporation. Les filigranes numériques de Digimarc, un composant clé de la technologie Digimarc Recycle, se sont avérés être une véritable innovation permettant d'identifier correctement chaque emballage. En connectant les filigranes à une base de données extensible d'attributs de produits et d'emballages, nous pouvons contribuer à la mise en place d'une économie circulaire aujourd'hui et demain. Cela permettra aux installations et aux marques d'atteindre leurs objectifs de recyclage, en ce qui concerne non seulement l'augmentation du volume des matériaux recyclés, mais aussi leur pureté. »

La première phase du projet consiste à tester la capacité des trieuses optiques spécialisées à capter correctement les emballages souples dotés de filigranes numériques dans un environnement contrôlé. Ce test sera effectué au centre de R&D de Pellenc à Pertuis, en France, à l'aide de divers échantillons d'emballages souples fabriqués par Balcan Innovations, TC Transcontinental (cofondateur du GAPC) et Winpak Ltd. Suivant les résultats de ce premier test, la deuxième phase du projet, qui devrait commencer en 2023, consistera à tester cette solution dans un environnement réel et à une échelle beaucoup plus grande, dans le but de produire des balles de films répondant aux hautes exigences de qualité des recycleurs. Pour ce faire, des équipements de tri spécialisés seront installés dans les centres de tri et les recycleurs du Québec et de l'Ontario pour capter les emballages souples dotés de filigranes numériques mis sur le marché par nos partenaires détaillants et marques partenaires.

Le projet vise également à confirmer l'efficacité de Digimarc Recycle pour assurer la traçabilité des emballages. La traçabilité est une condition préalable à la production de résine recyclée de qualité alimentaire et sera essentielle pour se conformer aux prochaines réglementations qui seront appliquées pour accélérer la transition vers une économie circulaire des plastiques.

À propos du Groupe d'action plastiques circulaires (GAPC)

Le GAPC a pour objectif de promouvoir la mise en place d'une économie circulaire pour les plastiques post-consommation au Québec et au Canada. Il vise à assurer une meilleure adéquation entre les besoins des marchés finaux en résines recyclées et la chaîne de valeur du recyclage, grâce à l'identification et la mise en oeuvre de solutions concrètes d'optimisation pouvant être déployées à court et moyen terme. Les membres du comité directeur du GAPC sont Cascades, Danone Canada, Dyne-a-pak, Keurig Dr Pepper Canada, TC Transcontinental, l'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) et Éco Entreprises Québec (ÉEQ). Pour plus d'informations sur le GAPC, consultez les site www.gapc.ca .

À propos de Digimarc

Digimarc est un leader mondial dans le domaine de la numérisation des produits, apportant une valeur commerciale à travers les industries grâce à des identifiants uniques et des solutions basées sur le cloud. Partenaire de confiance dans la lutte contre la contrefaçon numérique de la monnaie mondiale depuis plus de 20 ans, Digimarc éclaire le parcours d'un produit pour fournir des renseignements et promouvoir un monde prospère, plus sûr et plus durable. Avec Digimarc, vous pouvez enfin tout voir. Et quand on voit tout, on peut tout réaliser. Pour plus d'informations, visitez notre site www.digimarc.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1835987/Digimarc_Corporation_CPT.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/461519/digimarc_logo.jpg

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 22:48 et diffusé par :