HONOR présente les dernières avancées en matière de durabilité et lance un nouveau défi mensuel HONOR Magic Moments intitulé 'Earth View in the Mirror'





De l'emballage des produits aux opérations commerciales, HONOR intensifie ses efforts environnementaux grâce à la technologie

SHENZHEN, Chine, 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, la marque mondiale de technologie HONOR a annoncé aujourd'hui les dernières mises à jour de ses références environnementales. De la fabrication et de l'emballage à la gestion des déchets, HONOR intègre des pratiques écologiques dans le cycle de vie complet des produits et dans ses opérations quotidiennes afin de promouvoir activement le développement durable pour un avenir plus vert.

Pour sensibiliser davantage aux questions environnementales et de durabilité, un nouveau défi mensuel HONOR Magic Moments est lancé aujourd'hui sur Instagram , Facebook et HONOR Global Club , sur le thème « Earth View in the Mirror ». Le défi vise à encourager les participants à apprécier et à capturer les beaux paysages du monde entier. Dans le même temps, le site officiel HONOR a été mis à jour avec une nouvelle page environnementale .

« Chez HONOR, nous nous engageons à minimiser l'impact environnemental de nos produits », a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co., Ltd. « En intégrant la durabilité et l'économie circulaire à notre philosophie de conception de produits, nous nous efforçons d'améliorer l'éco-convivialité de nos produits en évaluant leur empreinte carbone tout au long du cycle de vie, tout en réduisant la consommation de ressources et d'énergie. »

Amélioration des emballages dans le respect de l'environnement

Pour minimiser la consommation de ressources, HONOR utilise des matériaux d'emballage légers, compacts, inoffensifs, faciles à recycler et respectueux de l'environnement. L'entreprise contribue également à protéger l'environnement en remplaçant l'encre et les plastiques traditionnels à base de pétrole par des matériaux d'emballage renouvelables et biodégradables.

Passant de l'encre à base de pétrole à l'encre de soja, HONOR a réduit les émissions de dioxyde de carbone d'environ 80 tonnes depuis 2014. Pour la série HONOR Magic, le plateau téléphonique est fait de bagasse de canne à sucre au lieu de plastique, réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 32 tonnes par million d'unités. HONOR a également remplacé les plastiques par du papier pour le film de protection des chargeurs et des câbles de données, réduisant encore les émissions de dioxyde de carbone de 35 tonnes par 10 millions d'unités. En outre, les boîtes d'emballage certifiées par le Forest Stewardship Council sont utilisées pour contenir des produits, notamment les smartphones HONOR Magic Series et la montre HONOR GS3, qui aident à conserver une zone forestière d'environ 122 hectares par an.

Depuis 2021, HONOR travaille à la conception d'une solution d'emballage plus simple et plus robuste pour les ordinateurs portables. Actuellement, les ordinateurs portables HONOR sont tous emballés dans des boîtes faites de pièces uniques en carton ondulé plié. Les boîtes moyennes utilisées habituellement pour la livraison ont également été éliminées, contribuant ainsi à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 208 tonnes au total. Pour les ordinateurs portables et les dispositifs portables, HONOR a économisé environ 74 tonnes de papier, ce qui équivaut à une réduction de 77 tonnes des émissions de dioxyde de carbone, en optimisant la structure d'emballage et en consolidant la gestion des matériaux imprimés.

Respect de normes environnementales strictes avec des certifications reconnues par l'industrie

En plus de satisfaire aux exigences internationales, HONOR maintient un ensemble plus rigoureux de normes environnementales internes pour jouer un rôle actif dans l'élimination des substances potentiellement nocives de ses smartphones, tablettes et autres produits.

Après avoir testé des dizaines de formules matérielles en partenariat avec de multiples fournisseurs, HONOR a décidé d'utiliser des câbles d'alimentation sans halogène pour tous ses smartphones et tablettes, une évolution qui a permis de réduire la quantité de matières dangereuses dans les produits de la marque. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur en 2016 de cette mesure, on estime que cette réduction avoisine les 3,379 tonnes. À ce jour, 76 des smartphones et tablettes d'HONOR ont reçu le label environnemental Grade A du China Quality Certification Centre (CQC).

Exploration de l'énergie propre pour des opérations plus écologiques

Mettant l'emphase sur la protection de l'environnement pendant sa production et ses opérations, HONOR vise à réduire son empreinte écologique par la conservation de l'énergie et la réduction des émissions. Tout en explorant l'utilisation de l'énergie propre pour réduire les émissions de dioxyde de carbone de son parc industriel, HONOR optimise la gestion des installations pour réduire la consommation d'énergie dans les opérations quotidiennes en tenant des registres énergétiques et en surveillant et analysant les données pertinentes.

HONOR encourage son personnel à adopter le travail à distance et à tirer le meilleur parti possible des outils de télécommunication tels que les appels audio et vidéo afin de limiter le nombre de voyages d'affaires. On estime que ce changement permet une réduction des émissions de carbone de 26 761 tonnes en un an, selon un rapport de recherche co-rédigé par le Centre d'éducation environnementale et de communications du ministère de la Protection de l'environnement[1]. Au sein du HONOR Intelligent Manufacturing Industrial Park, HONOR exploite 146 itinéraires de navettes, offrant une option plus écologique pour les employés qui se rendent au travail et réduisant efficacement les émissions de carbone de 1 317 tonnes supplémentaires[2].

En adoptant des pratiques durables avec des partenaires de l'industrie, HONOR continuera de concentrer ses efforts environnementaux, sociaux et de gouvernance sur des initiatives écologiques. Tout en mettant en oeuvre le développement durable de l'entreprise, HONOR s'efforce de construire un nouveau monde intelligent pour tous en s'appuyant sur l'innovation et la technologie.

À propos de HONOR

HONOR est un fournisseur mondial de premier plan d'appareils connectés. L'entreprise s'est engagée à devenir une marque technologique emblématique à l'échelle internationale et à créer un nouveau monde connecté pour tous grâce à ses puissants produits et services. En mettant l'accent sur la recherche et le développement, HONOR s'engage à mettre au point des technologies qui permettent aux personnes du monde entier d'aller plus loin, en leur donnant les moyens de réussir et de se surpasser. Offrant une gamme de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables et de dispositifs portables de haute qualité pour tous les budgets, le catalogue de produits innovants, supérieurs et fiables de HONOR aide chaque personne à devenir une meilleure version d'elle-même.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de HONOR à l'adresse www.hihonor.com ou envoyez un e-mail à [email protected] .

https://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] Le rapport s'intitule Online Meeting Research Report: Quantifying Carbon Dioxide Emission Reduction. [2] Fondé sur l'hypothèse selon laquelle 50 % des passagers des navettes se rendent au travail en voiture.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1836163/image_5003200_10990754.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1836164/image_5003200_10991016.jpg

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 21:02 et diffusé par :