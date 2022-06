Andersen Global étend sa présence dans la région nordique grâce à des Accords de collaboration en Finlande et au Danemark





Andersen Global poursuit son expansion sur le marché nordique grâce à des Accords de collaboration avec le cabinet juridique danois Bachmann/Partners et le cabinet juridique finlandais I&O Partners. S'appuyant sur les capacités des cabinets collaborateurs existants, Hellström Law et Unum en Suède, et Braekhus en Norvège, ces ajouts viennent renforcer la couverture fiscale et juridique complète et intégrée de l'organisation dans la région.

Avec des bureaux à Copenhague et Aarhus, Bachmann/Partners propose une vaste gamme de services, notamment dans les domaines du contentieux fiscal et du conseil, de la TVA, des accises, du droit fiscal pénal, de la succession et de la planification successorale pour les personnes fortunées et les family offices, de la fiscalité internationale et du droit des affaires. Reconnu par The Legal 500 comme un cabinet compétitif dans la région, Bachmann/Partners, qui a été fondé en 2016 par l'associé directeur Christian Bachmann, propose ses services aussi bien aux clients locaux qu'internationaux.

« Au fil des ans, nous avons bâti notre réputation sur la base de notre connaissance approfondie du secteur des entreprises danois, et en particulier sur notre spécialisation dans toutes les questions liées au droit fiscal », a déclaré M. Christian Bachmann. « Nous sommes impatients de travailler avec les cabinets membres et les cabinets collaborateurs d'Andersen Global, de manière à maintenir notre avantage concurrentiel sur le marché en fournissant des solutions complètes à nos clients du monde entier. »

Fondé en 2015, I&O Partners assiste ses clients dans des domaines tels que la banque et la finance, le conseil aux entreprises, les questions commerciales, le règlement des litiges, l'emploi, les fusions et acquisitions, la technologie IP, la restructuration et le patrimoine privé. Dirigée par l'associé directeur Andrei Aganimov, l'équipe de plus de seize professionnels du cabinet travaille en étroite collaboration avec des entreprises nationales et internationales ainsi qu'avec des clients privés.

« Le cabinet a connu une expansion assez rapide depuis sa création il y a près de sept ans, et notre collaboration avec Andersen Global marque l'étape suivante dans notre parcours de croissance et développement », a déclaré M. Andrei Aganimov. « Notre collaboration va nous permettre de tirer parti de la force collective d'une organisation mondiale, de dépasser les attentes des clients, et de fournir un service sans faille. »

« Bachmann/Partners et I&O Partners partagent un même engagement fort envers un service de premier ordre, et une même passion pour l'intendance et la transparence », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Leurs équipes, qui vont être de grands atouts pour répondre aux besoins croissants de nos clients, travailleront en synergie avec les cabinets membres et collaborateurs d'Andersen Global, tandis que nous continuerons à développer nos capacités en Europe du Nord. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, le cabinet Andersen Global compte aujourd'hui plus de 11 000 professionnels à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 360 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 20:35 et diffusé par :