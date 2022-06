Le gouvernement du Québec annonce une entente de principe globale avec 26 000 employées et employés représentés par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)





QUÉBEC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - À la suite des négociations pour le renouvellement des conventions collectives de l'ensemble du personnel des secteurs public et parapublic, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, annonce la conclusion d'une entente de principe globale avec le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), qui représente 26 000 employées et employés.

Cette nouvelle entente de principe propose une bonification de la rémunération et des conditions de travail, laquelle aura un effet positif sur la rétention et le recrutement dans l'ensemble des régions du Québec. Comme dans toutes les négociations, le gouvernement laissera le temps nécessaire au SFPQ pour présenter l'offre à ses membres, avant de rendre publics les détails de l'entente.

À ce jour, donc, presque tous les 550 000 employées et employés des secteurs public et parapublic, soit 98 %, ont conclu une entente de principe.

Citation :

« Tout en reconnaissant le travail des différentes équipes de négociation qui nous ont menés à l'annonce d'aujourd'hui, je souhaite profiter de l'occasion pour remercier le personnel visé par cette entente de principe. C'est grâce à votre remarquable travail quotidien que nous sommes en mesure d'offrir à la population des services de grande qualité dans l'ensemble des régions du Québec. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

