Avis aux médias - Le ministre Vandal annoncera une aide financière importante pour soutenir la relance du tourisme au Manitoba





WINNIPEG, MB, le 9 juin 2022 /CNW/ - L'honorable Daniel Vandal, député de Saint-Boniface-Saint-Vital, ministre de PrairiesCan, ministre des Affaires du Nord et ministre de CanNor, annoncera des investissements pour des initiatives dans les secteurs du voyage, du tourisme et des loisirs de l'ensemble du Manitoba, afin d'aider ces secteurs à offrir aux visiteurs des destinations et des expériences nouvelles et uniques en toute sécurité. Il sera accompagné de l'honorable Jim Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, de Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, ainsi que de membres de l'industrie touristique du Manitoba.



Un point de presse suivra.

Date : Le 10 juin 2022

Heure : 10 h (HC)

Endroit : Marché The Forks

Under the Outdoor Canopy

1, chemin Forks Market

Winnipeg (Manitoba)

Restez branché

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 18:32 et diffusé par :