Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 10 au 13 juin - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction sud, sur le pont Pie-IX dans les deux directions et un contresens sur l'autoroute 13 à la hauteur de l'A-520. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook .

Mesures préventives, pont Papineau-Leblanc

Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la mise en place, à compter du 11 juin 2022, de mesures préventives sur le pont Papineau-Leblanc, qui enjambe la rivière des Prairies, et qui relie Montréal et Laval dans l'axe de l'autoroute 19 (Papineau).

Dès le 11 juin à 0 h 01, la voie de gauche sur le pont sera fermée dans les deux directions pour une durée indéterminée. De plus, la limite de vitesse sera réduite à 70 km/h et des restrictions de charges seront en vigueur pour les véhicules lourds, sur l'ensemble du pont. Pour consulter le communiqué .

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LA FONTAINE

De samedi 0 h 30 à dimanche 5 h

Entre Montréal et Longueuil , fermeture complète de l'A-25 sud entre la sortie 4 (Montréal, centre-ville) et l'entrée de la rue de l'Île-Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Détour : via avenue Souligny, rue Dickson sud, rue Notre-Dame Est en direction ouest, boulevard René-Lévesque et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier.

Camion (plus de 4,25 m.) : via rue Dickson nord, rue Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX et rue Notre-Dame Est.

Fermeture par défaut : à compter de 23 h 30













L'entrée de la rue Sherbrooke . Détour via les rues De Boucherville et Hochelaga.

. Détour via les rues De Boucherville et Hochelaga.





L'entrée de l'avenue Souligny sera canalisée jusqu'à la sortie 3 (rue Notre-Dame ) pour rejoindre le détour principal.

Note : en raison de l'événement spécial Le grand défi Pierre Lavoie, le tunnel rouvrira dimanche 5 h plutôt que lundi 5 h.

Pour plus d'informations en ce qui a trait à la réfection du tunnel ou pour connaître l'ensemble des mesures d'atténuation en transport collectif, consultez le site Web du projet.

ROUTE 125 / PONT PIE-IX

De samedi 22 h à lundi 5 h

Entre Montréal et Laval , fermeture complète du pont Pie-IX dans les deux directions.

Note : pendant les fins de semaine jusqu'à la mi-août, le pont sera fermé de samedi 22 h à lundi 5 h. Pour consulter le communiqué .

Détours

Direction nord : via rue de Charleroi, avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa, A-19 nord et sortie 7 pour boulevard Saint-Martin ou sortie 8 pour A-440.

Direction sud : via boulevard de la Concorde en direction ouest, A-19 sud, rue Fleury et les boulevards Saint-Michel et Henri-Bourassa.

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30













L'entrée du boulevard de la Concorde est pour R-125 sud.







Les entrées est et ouest du boulevard Henri-Bourassa pour R-125 nord.

Détour en direction est, via les boulevards Léger et Lacordaire .

AUTOROUTE 13

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Sur l'A-13 dans les deux directions, entre la fin du tunnel de Liesse et l'A-520, circulation à contresens sur la chaussée nord, 1 voie par direction.

Fermeture par défaut













La bretelle menant de l'A-13 sud à l'A-520 ouest (sortie 3-O).

Détour : via la sortie 3-E et demi-tour dans les autres bretelles.

Note : risque de congestion, secteur à éviter.

ROUTE 136

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Sur la R-136 est, à la fin du tunnel Ville-Marie , fermeture de la sortie 6 (boulevard Saint-Laurent , rue Berri).

Détour : via la sortie 7 (pont Jacques-Cartier, avenue Papineau), rue Panet et avenue Viger.

Rappel : pour la fermeture de longue durée de la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques), détour prolongé à la sortie 7.

Note : aménagement de la Place des Montréalaises , sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

EST DE LA MONTÉRÉGIE / RIVE-SUD

AUTOROUTE 30

De vendredi 21 h à lundi 5 h

À Longueuil (arr. Saint-Hubert ), sur l'A-30 entre la R-112 / boulevard Cousineau et les boulevards Kimber / Maricourt (km 71,5), circulation à contresens sur la chaussée est, 1 voie par direction.

Note : fermeture de la première voie en direction est à compter de 20 h.

Fermeture par défaut : à compter de 20 h 30













L'entrée du boulevard Cousineau pour A-30 ouest.

Détour : en direction sud, via voie de desserte A-30 est, chemin de Chambly et boulevard des Promenades et en direction nord, via boulevard Moïse-Vincent et rejoindre détour à chemin de Chambly.

ÉCHANGEUR A-20 / A-30

De vendredi 21 h à lundi 5 h

À Boucherville , fermeture complète de l'A-30 est, au niveau de l'échangeur A-20, entre la sortie 83 (A-20, Québec, Montréal) et l'entrée suivante.

Détour : via la voie de desserte.

Fermeture par défaut













La bretelle menant de l'A-20 ouest à l'A-30 est (vers Sorel-Tracy ).

Détour : via les autres bretelles de l'échangeur.

À PRÉVOIR

À Candiac , fermeture partielle de 1 voie sur 2 de l'A-15 dans les deux directions à la hauteur du pont d'étagement du boulevard Montcalm (sortie 44), de vendredi 21 h 30 à dimanche 20 h.

Note : sur le réseau municipal à compter de 20 h, fermeture du boulevard Montcalm en direction nord au niveau de l'autoroute (détour via boulevard Taschereau en direction nord et chemin d'Auteuil en direction sud). Travaux de bétonnage.

Sur l'île des Soeurs, fermeture du boulevard René-Lévesque en direction nord à l'intersection de la rue du Pont Champlain, samedi et dimanche de 7 h à 19 h.

Note : travaux sous la responsabilité de SSL-C.

Événement spécial : le Grand-défi Pierre Lavoie

La Boucle, samedi 11 juin

Un parcours de 135 km à partir de Sorel-Tracy , plusieurs tronçons fermés durant la journée, notamment sur la R-132 entre Contrecoeur et Verchères, la montée de la Picardie entre la R- 132 et l'A-30 à Varennes , la R-229 entre le chemin de l'Industrie et la rue Principale à Sainte-Julie , la sortie 89 (R-229) de l'A-30 est, sur la rue Principale à Saint-Amable et sur la R-223 entre la montée Verchères et Côte-Saint-Jean à Saint-Marc-sur-Richelieu .

.

Arrivée du peloton à Montréal, dimanche 12 juin

Fermetures mobiles le long du parcours (R- 132 et R- 134) et fermeture complète du pont Jacques-Cartier de 12 h 45 à 13 h 45.

RAPPEL

Pont Victoria : les travaux en cours occasionnent la fermeture de la voie amont (du côté du pont Samuel-De Champlain) jusqu'au mois de septembre. La circulation sur la voie unique, tous les jours de la semaine, se fait selon l'horaire suivant : en direction de Montréal, de 5 h à 13 h 30 et en direction de la Rive-Sud, de 13 h 30 à 5 h le lendemain.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

