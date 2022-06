monday.com ajoute une solution de monétisation intégrée à son marketplace des applis





monday.com Ltd. (NASDAQ : MNDY) (« monday.com »), un système d'exploitation pour les professionnels (Work OS) où les organisations de toute taille peuvent créer les outils et les processus dont elles ont besoin pour gérer chaque aspect du travail, a lancé un cadre de monétisation pour le marketplace des applis de monday. La nouvelle solution de monétisation du marketplace donnera aux développeurs et aux partenaires la possibilité d'intégrer et de gérer les paiements des applications directement dans Work OS, et permettra en outre à tous les utilisateurs de gérer plusieurs paiements et abonnements à partir de leur compte monday.com existant.

Grâce à la nouvelle solution de paiement et au cadre flexible low-code/no-code de la plateforme, les développeurs pourront tout à la fois créer, distribuer et monétiser leurs applications depuis leur espace de travail monday.com. La solution de paiement peut être facilement intégrée dans des applications de marché nouvelles et existantes avec le SDK (kit de développement logiciel) de monday.com. Une fois la nouvelle fonctionnalité mise en oeuvre, les développeurs pourront commencer à traiter les paiements et monday.com gérera automatiquement l'ensemble du processus de facturation, y compris les conversions de devises, les abonnements récurrents, les remboursements, les factures et les versements de revenus. Les développeurs nouveaux et existants auront également la possibilité d'utiliser des solutions de paiement externes jusqu'à ce qu'ils soient prêts à effectuer la transition.

« Comme la monétisation est l'une des meilleures incitations au développement et à l'innovation d'applications, et que la grande majorité des applications sur notre marché utilisent déjà une solution de paiement externe, il est évident que cette fonctionnalité était nécessaire », a déclaré Vlad Mystetskyi, responsable principal de l'équipe des applis de monday. « Alors que notre écosystème continue de croître, nous prévoyons que le marché va devenir un canal clé pour les entreprises et les développeurs individuels qui cherchent à distribuer leurs applications à notre base mondiale d'utilisateurs. »

Pour les clients, la solution de monétisation intégrée signifie qu'ils pourront payer pour des applications premium via le système de paiement de monday, qui gérera tous les achats et abonnements à partir de leur flux de facturation monday existant, éliminant ainsi le besoin de naviguer dans le processus de paiement unique de chaque application.

« Avec la possibilité d'implémenter la monétisation de manière transparente dans n'importe quelle application, les développeurs pourront créer des produits à part entière offrant des expériences complètes sur le marketplace monday.com », a déclaré Daniel Lereya, vice-président de la R&D et des produits. « Et avec la nouvelle incitation organique à l'innovation, nous sommes impatients de voir comment les applications et les développeurs vont apporter de la valeur ajoutée à la communauté monday.com.

Lancé fin 2020, le marketplace des applis de monday compte aujourd'hui un million de visiteurs et 195 000 installations d'applications. Parmi les applications qui profitent déjà de la nouvelle fonctionnalité de monétisation, il convient de citer OP.sign, un service de signature électronique sécurisé lauréat du monday.com App Challenge 2020, et General Caster, une application qui effectue des calculs et des opérations avancés sans colonne de formule dédiée. Comme toutes les applications du marketplace, OP.sign et General Caster peuvent être intégrées à n'importe quel flux de travail ou automatisation personnalisée.

À propos de monday.com

Le système d'exploitation pour les professionnels (Work OS) monday.com est une plateforme ouverte qui démocratise la puissance des logiciels de façon à ce que les organisations puissent facilement créer des outils de gestion du travail et des applications logicielles répondant à tous leurs besoins. La plateforme connecte intuitivement les individus aux processus et aux systèmes, permettant aux équipes d'exceller dans tous les aspects de leur travail, tout en créant un environnement de transparence au sein des entreprises. monday.com possède des équipes à Tel Aviv, New York, San Francisco, Miami, Chicago, Londres, Varsovie, Sydney, São Paulo et Tokyo. La plateforme est entièrement personnalisable pour s'adapter à n'importe quel secteur d'activité et est actuellement utilisée par plus de 152 000 clients de plus de 200 secteurs répartis dans 200 pays.

