DÉCLARATION CONCERNANT LES GESTES POSÉS PAR LA NATION HURONNE-WENDAT DANS LA RÉSERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES





MASHTEUIATSH, QC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - En ce 9 juin 2022, les chefs de 14 communautés des Premières Nations et le Grand Chef de la Nation Atikamekw font la déclaration suivante :

« Nous sommes profondément choqués et consternés par les gestes de saccage qu'a posés la Nation huronne-wendat envers des membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh la fin de semaine dernière sur un terrain situé dans la réserve faunique des Laurentides, soit sur le Nitassinan de la Partie sud-ouest des Premières Nations des Pekuakamiulnuatsh (Mashteuiatsh), Essipit et Pessamit. Ces gestes vont totalement à l'encontre des valeurs de respect, de partage et d'entraide qui sont sensés guider nos relations et nos actions. Nous appuyons toute démarche raisonnable et nécessaire que prendra la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh en soutien à ses membres dans la suite de ce dossier et nous sommes en désaccord avec l'affirmation de la Nation huronne-wendat quant à la notion d'exclusivité d'un territoire ancestral, surtout lorsque nous sommes en présence de zones de partage de territoire entre Nations. »

Grand Chef Constant Awashish, Nation Atikamekw

Chef Michel Bernard, Première Nation de Wolinak

Cher Martin Dufour, Première Nation des Innus Essipit

Chef Bryan Mark, Première Nation de Unamen Shipu

Chef Mike McKenzie, Première Nation de Uashat-mak-Mani-Utenam

Chef Réal Mckenzie, Première Nation de Matimekush-Lac John

Chef Guy Mestenapeo, Première Nation de Pakua Shipu

Chef Jean-Claude Mequish, Première Nation d'Opitciwan

Chef François Neashit, Première Nation de Wemotaci

Chef Richard O'Bomsawin, Première Nation d'Odanak

Chef Paul-Émile Ottawa, Première Nation de Manawan

Chef Jean-Charles Piétacho, Première Nation d'Ekuanitshit

Chef Réal Tettaut, Première Nation de Nutashkuan

Chef Jacques Tremblay, Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk

Chef Jean-Marie Vollant, Première Nation de Pessamit

