Pont Papineau-Leblanc (autoroute 19), à Montréal et Laval - Fermeture d'une voie par direction et restrictions de charges préventives

17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou...

Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la mise en place, à compter du 11 juin 2022, de mesures préventives sur le pont Papineau-Leblanc, qui enjambe la rivière des Prairies, et qui relie Montréal et Laval dans l'axe de...