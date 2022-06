MONDOU INAUGURE SON 79e MAGASIN À RIVIÈRE-DU-LOUP





Ce nouveau point de vente permettra à l'entreprise familiale 100 % québécoise de desservir encore mieux sa clientèle de l'est du Québec

MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Mondou a le plaisir d'annoncer aujourd'hui l'ouverture officielle de son 79e magasin, à Rivière-du-Loup, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Situé au 235B, boulevard de l'Hôtel-de-Ville, ce nouveau point de vente d'une superficie de 4 036 pieds carrés propose une foule de services gratuits pour les animaux, dont les populaires Coupe-griffes, Lave-toutou, Pèse-toutou et Service à l'auto, ainsi que le Marché sous-zéro proposant une vaste gamme de nourriture crue congelée pour chats et chiens.

« Nous sommes très heureux d'inaugurer un premier magasin à Rivière-du-Loup, un emplacement incontournable dans le plan d'expansion de notre réseau. Situé à mi-chemin entre nos magasins de Lévis et de Rimouski, ce nouveau point de vente nous permettra de mieux desservir notre clientèle de l'est du Québec. Érigé en plein coeur de la ville, ce magasin bénéficiera d'une excellente visibilité, en plus d'être facile d'accès pour la population de Rivière-du-Loup et de ses environs, un secteur qui poursuivra sa croissance au cours des prochaines années. L'implantation de ce nouveau magasin va de pair avec l'objectif de Mondou de se rapprocher de sa fidèle clientèle afin d'assurer le bien-être des animaux de compagnie et de leurs propriétaires, de plus en plus nombreux! », a affirmé Pierre Leblanc, chef de la direction de Mondou.

LA CAMPAGNE MONDOU MONDON AU PROFIT DES REFUGES SE POURSUIT JUSQU'AU 12 JUIN

En plus de partager avec ses clients sa passion pour les animaux et son expertise inégalée, Mondou se fait un devoir, depuis sa fondation, de soutenir plusieurs causes touchant le bien-être animal. Parmi celles-ci, mentionnons la campagne annuelle Mondou Mondon au profit des refuges, qui a permis d'amasser plus de 536 000 $ depuis 2018.

La 5e édition de cette campagne bat son plein jusqu'à dimanche (12 juin) dans tous les magasins Mondou du Québec et au Mondou.com. Le public est invité à participer en faisant des dons à la caisse ou en ligne. Il peut aussi se procurer un seau de bonbons mélangés de l'entreprise québécoise Kandju ou encore l'autocollant d'urgence Mondou « Sauvez mon animal ». Tous les détails sont disponibles ici.

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL, AU COEUR DE LA MISSION DE MONDOU

Outre la campagne Mondou Mondon au profit des refuges, l'entreprise familiale québécoise organise depuis sept ans la campagne de financement Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA qui a permis de récolter plus de 2,5 millions de dollars en dons à ce jour.

Croyant profondément à l'adoption responsable et refusant de vendre des animaux dans ses magasins, Mondou a instauré quatre Zones adoption pour chats provenant de refuges en magasin depuis 2019. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de Mondou de donner une seconde chance aux animaux voués à l'euthanasie, dans un contexte de surpopulation des refuges. À ce jour, des centaines de chats ont été jumelés et ont ainsi pu trouver une nouvelle famille remplie d'amour!

MONDOU SE HISSE AU CLASSEMENT DES SOCIÉTÉS LES MIEUX GÉRÉES POUR UNE 3E ANNÉE

Reconnue pour son excellent rendement global et sa croissance soutenue, Mondou est très fière de figurer, pour la troisième année consécutive, au sein du prestigieux classement des sociétés les mieux gérées au Canada établi par la réputée firme Deloitte. Les lauréates du programme des Mieux gérées de 2022 représentent l'élite des sociétés détenues et gérées par des Canadiens.

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 29e édition, demeure le principal palmarès au pays qui reconnaît les pratiques commerciales novatrices de classe mondiale des entreprises détenues et gérées par des Canadiens. Chaque année, des centaines d'entreprises y participent, dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux qui permet d'évaluer leurs capacités et pratiques de gestion.

En développement constant depuis plus de 80 ans, Mondou est passée d'un seul magasin en 1938 à 79 en 2022, en plus de compter aujourd'hui quelque 1 100 employés. Considérée comme un employeur de choix au Québec, Mondou a par ailleurs créé, en 2007, l'Académie Mondou. Chapeauté par des vétérinaires et techniciens vétérinaires, ce programme de formation continue permet à toutes les équipes, et en particulier aux conseillers en magasin, de demeurer à l'affût des meilleures pratiques de l'industrie et de parfaire leurs connaissances du monde animal.

Pour plus d'informations sur le nouveau magasin Mondou de Rivière-du-Loup, veuillez communiquer avec nous.

Adresse du nouveau magasin de Rivière-du-Loup :

235B, boulevard de l'Hôtel-de-Ville

Rivière-du-Loup, Québec, G5R 4E5

(418) 862-5911

Heures d'ouverture :

Lundi au vendredi : 9 h à 21 h

Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

À propos de Mondou

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 79, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 1 100 à travers le Québec. Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès d'organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. Pour plus d'information, visitez www.mondou.com.

