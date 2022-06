Un nouvel immeuble de bureaux en panneaux de bois lamellé-croisé à haute performance accueille ses occupants





VANCOUVER, BC, le 9 juin 2022 /CNW/ - L'utilisation efficace et innovante des produits forestiers canadiens pourrait transformer l'industrie de la construction. Grâce à nos abondantes ressources forestières, l'utilisation de systèmes de construction en bois à faible émission de carbone, par exemple les ouvrages en bois massif, représente une avenue intéressante tant sur le plan écologique qu'économique. Ces systèmes favorisent des pratiques de construction durable qui mettent à profit des conceptions architecturales écoénergétiques adaptées aux changements climatiques tout en stimulant une croissance économique sobre en carbone et en créant de bons emplois dans toute la chaîne de valeur, depuis l'aménagement des forêts, jusqu'à l'installation et à la construction, en passant par la fabrication et l'exportation de produits.

Aujourd'hui, le député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, Patrick Weiler, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a célébré l'inauguration officielle d'oN5, un immeuble de bureaux construit en panneaux de bois lamellé-croisé (BLC) préfabriqués et isolés, reliés par un système adhésif avancé qui élimine la nécessité d'installer des poutres, ce qui rend ce matériau ultraperformant comparable au béton en fait de hauteurs libres, de possibilités d'aménagements et d'efficacité de la construction. oN5 accueille les bureaux d'entreprises locales de conception et de construction.

Notre gouvernement est déterminé à hisser le Canada au rang de chef de file mondial des techniques de construction en bois innovantes et à utiliser nos ressources forestières plus judicieusement et plus efficacement. Il s'est engagé à créer un centre d'innovation pour les matériaux de construction à faible teneur en carbone et il encourage la construction en bois massif partout au pays. Ainsi, Ressources naturelles Canada a investi plus de 1,2 million de dollars dans le projet oN5 par le biais de son programme Construction verte en bois (CVBois), qui encourage la construction sobre en carbone en promouvant l'utilisation du bois dans des ouvrages pour lesquels le bois n'est pas un choix habituel, comme les bâtiments non résidentiels de faible hauteur, les immeubles de grande hauteur et les ponts.

oN5 tire son nom de son emplacement : l'immeuble de quatre étages est situé presque à l'angle de la rue Ontario et de l'avenue East Fifth, au coeur du quartier Mt. Pleasant, dans le centre-ville de Vancouver. Ses trois étages supérieurs sont entièrement construits au moyen de panneaux de BLC. Comme il s'agit d'un lotissement à marge latérale zéro, il a fallu procéder à une modélisation sophistiquée des données du bâtiment et à un travail de construction virtuelle. En utilisant des panneaux préfabriqués au lieu des méthodes habituelles, on a pu installer la structure en BLC en 15 jours à peine, ce qui a limité les impacts du chantier sur les populations et entreprises locales, tout en offrant les mêmes avantages. Pourvu d'instruments qui surveillent ses performances, oN5 est en quelque sorte une étude de cas réelle sur un projet urbain d'aménagement intercalaire innovant en bois massif.

Grâce à plusieurs techniques de construction durable - notamment son usage du bois massif - l'immeuble est à la fois confortable, abordable et écologique. Il satisfait aux normes d'efficacité énergétique des maisons passives et est doté de dispositifs sismiques de pointe qui améliorent sa résistance aux tremblements de terre. Sa conception et son utilisation sont des exemples de résilience climatique à l'oeuvre.

Les projets comme oN5 aident le Canada à atteindre la carboneutralité et à développer son économie sobre en carbone, car ils nous permettent de trouver des méthodes efficaces et innovantes pour construire des bâtiments durables à partir de produits du bois canadiens de premier ordre.

« En utilisant efficacement les ressources forestières par le biais de systèmes de construction à faible émission de carbone, le Canada devient un véritable chef de file mondial des pratiques de construction durable en bois, ce qui fait augmenter l'efficacité énergétique et la résilience climatique tout en améliorant la compétitivité de nos secteurs de la foresterie, de la transformation du bois et de la construction à l'échelle du globe. C'est pourquoi notre gouvernement est heureux d'apporter son soutien à des projets comme oN5 afin de réduire les émissions, de créer de bons emplois pour les travailleurs et d'aménager de meilleurs quartiers pour tous les citoyens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Un des moyens de lutter contre la crise climatique est de faire preuve d'innovation et de créativité dans les projets de construction. Non seulement l'utilisation du bois massif réduit-elle les émissions et promeut-elle les énergies renouvelables, mais elle favorise aussi la fabrication à valeur ajoutée et l'efficacité énergétique. Grâce à des bâtiments comme oN5, nous pouvons diminuer les émissions associées aux matériaux de construction et construire plus rapidement, ce qui nous aidera à atteindre nos objectifs de carboneutralité et à créer les collectivités vertes et durables de l'avenir. »

Patrick Weiler

Député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« En tant qu'ingénieurs, nous croyons qu'il est de notre devoir de joindre le geste à la parole. Nous voulons donner à la société un bon exemple de l'avantage que représente, pour l'environnement, l'utilisation du bois massif. La Ville de Vancouver et la Colombie-Britannique sont des chefs de file de l'excellence en matière d'utilisation du bois et nous sommes fiers de participer à ce projet. »

Robert Malczyk, ing.

Propriétaire

« Ce projet est l'archétype d'un immeuble en bois à haute performance qui est à la fois novateur et durable. Il comporte des systèmes constructifs de pointe en bois massif et différents composants qui, ensemble, permettent une conception optimale, pouvant être reproduite facilement. Ce type de projet répond à la demande urgente de constructions plus écoénergétiques qui utilisent des matériaux durables afin de mettre au point des structures carboneutres qui transformeront positivement notre patrimoine bâti. »

Lynn Embury-Williams

Directrice administrative du programme Wood WORKS! Colombie-Britannique / Conseil canadien du bois

