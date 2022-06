Mise en valeur des aliments régionaux dans les services éducatifs à la petite enfance - DÉPLOIEMENT NATIONAL DE L'ACCRÉDITATION DES PETITS AMBASSADEURS DANS 15 RÉGIONS DU QUÉBEC





QUÉBEC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, est fier d'annoncer le déploiement national de l'accréditation des Petits ambassadeurs dans les 15 régions du Québec participantes.

En plus de favoriser l'achat de produits locaux par les institutions, ce projet vise à familiariser les jeunes Québécois avec une alimentation saine et de proximité par l'offre de repas dans les services éducatifs à la petite enfance et par la participation à des activités d'éducation au monde agroalimentaire.

Les Tables de concertation bioalimentaire du Québec réalisent ce projet grâce à une aide financière de 669 651 $ accordée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) à la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le cadre du Programme de développement des marchés bioalimentaires. Le coût total du projet est de 879 925 $.

Le projet contribue à l'atteinte des objectifs de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois annoncée par le gouvernement à l'automne 2020, qui vise à accroître la part d'aliments locaux, sains et écoresponsables achetés par les institutions publiques québécoises.

Citations

« L'achat d'aliments québécois par le milieu institutionnel est une priorité de notre gouvernement. Aussi, je suis très fier du déploiement de ce programme qui, en plus, contribue à sensibiliser les jeunes Québécois à choisir une alimentation équilibrée et de proximité. L'adoption de comportements sains et le développement d'une conscience sociale doivent commencer tôt dans la vie, et c'est exactement l'objectif des Petits ambassadeurs. Je tiens à souligner l'engagement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec, particulièrement celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est l'instigatrice du projet. La collaboration de tous les intervenants est à mon avis un gage de succès. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Ce sont les bonnes pratiques des services de garde éducatifs engagés dans la démarche qui sont récompensées par l'octroi de l'accréditation Petits ambassadeurs. Nous aimerions souligner le travail du personnel de ces services de garde. Tout ça est possible grâce aux efforts d'approvisionnement des responsables alimentaires et au transfert de connaissances par les éducatrices et les éducateurs. Ces choix et ces valeurs ont un réel impact sur notre industrie bioalimentaire québécoise. »

Katell Burot, présidente, Regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec

Faits saillants

Les services de garde éducatifs qui le souhaitent peuvent demander un contrat d'accréditation à leur table régionale, s'engageant ainsi à intégrer à leur menu un pourcentage d'aliments régionaux et québécois et à mettre en place des activités éducatives liées au monde alimentaire.

Le déploiement du projet mobilise plus de 80 partenaires multisectoriels en région, dont une collaboration plus étroite avec Aliments du Québec, l'Association québécoise des CPE et Équiterre.

Le concept d'accréditation des Petits ambassadeurs a vu le jour au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2016.

Le Programme de développement des marchés bioalimentaires constitue l'un des leviers du déploiement de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois. Il permet de soutenir et d'accélérer les initiatives collectives visant à accroître l'achat d'aliments sains, locaux et écoresponsables dans les institutions publiques.

Liens connexes

Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois

Petits ambassadeurs - Tables de concertation bioalimentaire du Québec

