LabVantage Solutions ajoute une technologie de réalité mélangée à sa plateforme SGIL avancée





LabVantage Solutions, Inc., le chef de file des solutions et services informatiques de laboratoire, qui propose notamment des solutions SGIL spécialisées permettant aux laboratoires d'être opérationnels plus rapidement et à un coût total réduit, a annoncé la signature d'un accord global de coopération avec Holo4Labs (H4L). La transaction intègre la solution logicielle de réalité mélangée de H4L dans la solution SGIL de LabVantage pour permettre aux laboratoires de numériser leurs processus grâce à la réalité mélangée, libérant les techniciens des notes sur papier et des ordinateurs portables pour gérer les flux de travail plus efficacement et réduire les erreurs. L'accord inclut également le développement en cours et l'intégration des offres des deux sociétés, et marque l'engagement de LabVantage à l'égard des applications commerciales du métavers.

La solution intégrée tirera profit des lunettes de réalité virtuelle Microsoft HoloLens 2, qui permettent aux techniciens de laboratoire de voir des superpositions holographiques qui les guident dans leurs expériences et analyses ? de l'identification et la gestion des réactifs à la recherche du bon emplacement des échantillons, en passant par l'identification d'instruments nécessitant un calibrage avant d'effectuer une expérience et/ou analyse. Cela permet de garantir que chaque étape est effectuée efficacement et selon les spécifications. Enrichi de la réalité mélangée, l'environnement de laboratoire résultant permet une exécution des procédures sans les mains, pour une productivité et une conformité renforcées.

« L'annonce d'aujourd'hui constitue une étape importante dans nos efforts vers le laboratoire numérique du futur. Notre relation avec Holo4Labs, et son soutien aux laboratoires, cadre parfaitement avec notre approche du laboratoire numérique sans papier et adoptant pleinement les technologies Lab 4.0 », a déclaré Mikael Hagstroem, PDG de LabVantage Solutions. « En unissant nos forces dans le développement, les ventes et l'intégration de solutions communes, nous créons une offre unique qui permet à nos clients d'utiliser des solutions SGIL avancées, appuyées par la technologie de la réalité mélangée. »

Holo4Labs fait partie du groupe TenderHut Capital, qui opère dans le secteur défini plus largement des technologies de l'information. TenderHut développe des entreprises et des technologies sur la base de trois piliers d'activités : la sous-traitance informatique (conception et développement de logiciels), la mise en oeuvre de systèmes de laboratoire (systèmes de laboratoire) et la construction de projets.

« Un partenariat stratégique avec LabVantage constitue la combinaison parfaite pour renforcer les technologies innovantes développées dans le groupe TenderHut », a affirmé Robert Strzelecki, PDG du groupe TenderHut Capital. « Chacune des deux entreprises tire parti des forces de l'autre. »

A propos de LabVantage Solutions

Leader reconnu des solutions logicielles pour les laboratoires d'entreprise, LabVantage Solutions se consacre à améliorer les résultats pour ses clients en transformant les données en connaissances. La plateforme informatique de LabVantage est hautement configurable, intégrée dans une architecture commune et entièrement basée sur un navigateur afin de pouvoir prendre en charge des centaines d'utilisateurs simultanés. Déployée sur site, via le cloud ou en mode SaaS, elle s'interface facilement avec les instruments et les autres systèmes de l'entreprise, permettant ainsi une véritable transformation numérique. La plateforme est composée du système de gestion de l'information laboratoire (SGIL) le plus moderne disponible, d'un cahier de laboratoire électronique intégré, d'un système d'exécution de laboratoire, d'un système de gestion des données scientifiques et d'outils d'analyse avancés et, pour les environnements de soins de santé, d'un système d'information de laboratoire. Nous accompagnons plus de 1 500 sites client dans le monde, actifs dans les secteurs des sciences de la vie, de la pharmacie, des dispositifs médicaux, des biobanques, de l'alimentation et des boissons, des biens de consommation emballés, du pétrole et du gaz, de la génétique/du diagnostic et des soins de santé. Basé à Somerset, dans le New Jersey, et disposant de bureaux dans le monde entier, LabVantage propose depuis quatre décennies une gamme complète de produits et de services permettant aux clients d'innover plus rapidement pendant le cycle de R&D, d'améliorer la qualité des produits manufacturés, de tenir des dossiers précis et de se conformer aux exigences réglementaires. Pour plus d'informations, visitez labvantage.com.

