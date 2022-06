Exportations bioalimentaires - Le Groupe Export agroalimentaire reçoit 2,7 millions du gouvernement fédéral pour soutenir les entreprises exportatrices





SAINTE-JULIE, QC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - C'est dans le cadre de son assemblée générale annuelle du 9 juin 2022 que le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada s'est vu confirmé une entente de deux ans avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), assortie d'une aide financière de 2 731 384 $ visant à supporter la croissance à l'international des entreprises exportatrices canadiennes. L'annonce en a été faite par la ministre Marie-Claude Bibeau : « Les petites et moyennes entreprises du secteur de la transformation alimentaire sont un élément essentiel à la vitalité et à l'économie des communautés rurales. Grâce à cet investissement, le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada aidera nos entrepreneurs à faire connaître davantage leurs produits dans le monde et à assurer une croissance durable de nos exportations grâce à des marchés plus diversifiés.?»

Ces sommes, octroyées dans le cadre du programme Agri-marketing, permettent au Groupe Export de soutenir les entreprises bioalimentaires dans leurs projets d'exportation. « De tels investissements rendent possible la mise en place de plusieurs activités, dont une trentaine à l'extérieur des frontières du Canada annuellement. Cette confiance renouvelée d'Agriculture et Agroalimentaire Canada nous permet de soutenir des centaines d'exportateurs vers l'atteinte de leurs ambitions à l'exportation, contribuant ainsi de manière significative et structurante à l'économie du pays », note monsieur Martin Lavoie, président-directeur général.

Grâce à cette entente, le Groupe Export met sur pied des activités qui répondent aux besoins et aux réalités des transformateurs bioalimentaires. Les salons commerciaux, les missions exploratoires, les rencontres d'affaires permettant d'établir des contacts avec des acheteurs ou des partenaires potentiels afin de saisir des occasions de partenariat ne sont que quelques exemples des initiatives qui sont bonifiées par l'entremise de cette aide financière.

Pour Simon Baillargeon, président du conseil d'administration du Groupe Export et vice-président, développement des affaires chez Sollio Agriculture, cette annonce témoigne de la confiance renouvelée d'Agriculture et Agroalimentaire Canada envers l'Association et ses membres. « Dans les dernières années, le Groupe Export, à l'instar de l'ensemble de l'industrie, a dû se réinventer, innover et mettre en place de nouvelles façons d'accompagner ses membres sur les marchés internationaux. Le renouvellement de cette entente démontre la volonté d'Agriculture et Agroalimentaire Canada de soutenir la mise en place de programmes novateurs et structurants qui seront porteurs de réels impacts pour les exportateurs canadiens, souligne-t-il.

Quatre nouveaux membres au conseil d'administration

L'assemblée générale annuelle a également été l'occasion d'accueillir quelques nouveaux visages au sein du conseil d'administration, puisque plusieurs administrateurs terminaient leur mandat. M. Sylvain Allard (Veolia Eau Technologies) a été réélu, alors que quatre nouveaux venus se joignent aux rangs, soit :

Mme Marie Di Genova , vice-présidente, ventes et marketing, division Industrielle, Groupe Première Moisson

M. Noah Pinsky , président, Galerie au chocolat

Mme Patricia St-Aubin , directrice, Marketing et Développement des Affaires, Aliments Ouimet - Cordon Bleu inc.

M. Éric Waterman, vice-président, Agroalimentaire, Inno-centre

Le Groupe Export tient par ailleurs à remercier ses administrateurs sortants, messieurs Daniel Allard (Fromages CDA), Jean-Robert Lessard (Robert Transport), Denis Paquette (Vergers Paul Jodoin) et Sylvain Racette (Saladexpress Inc.) pour leur implication et leur disponibilité envers le Groupe Export.

Le Groupe Export remercie également ses partenaires FAC et Fonds de solidarité FTQ qui ont offert respectivement la conférence de M. René Vézina et le cocktail de réseautage lors de cet événement.

À propos du Groupe Export agroalimentaire Québec- Canada

Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l'Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d'activités pour faciliter l'accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Le Groupe Export est également l'instigateur des Prix Alizés et de la Soirée des Alizés, tenue en marge de SIAL Canada, dont l'organisme est actionnaire. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d'union essentiel entre le secteur public et l'industrie, l'Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

SOURCE Groupe Export agroalimentaire Québec Canada

