Cinq timbres attrayants illustrent d'élégantes affiches touristiques d'une période du XXe siècle très prospère pour l'art commercial au Canada





TORONTO, le 9 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a émis un jeu de cinq nouveaux timbres illustrant des affiches touristiques créées à une époque prospère pour l'art commercial et le marketing touristique au Canada.

Avec l'expansion des chemins de fer et, plus tard, l'avènement de l'automobile, la popularité du Canada à titre de destination touristique bondit au début du XXe siècle. Les compagnies de chemins de fer et de navires à vapeur encouragent l'essor de cette industrie florissante en retenant les services d'illustrateurs et de designers de talent en vue de cibler les touristes d'ici et d'ailleurs. Les campagnes publicitaires invitent les gens à découvrir la beauté naturelle du Canada et ses attraits urbains, vantant ses paysages, sa richesse et ses expériences de calibre mondial.

La multiplication de ces affiches touristiques élégantes au style distinctif contribue à une époque prospère pour l'art commercial au Canada. Les cinq affiches sélectionnées pour cette émission nous rappellent avec nostalgie les voyages de luxe de cette époque. Voici les cinq affiches représentées :

Un wagon panoramique du Canadien , train transcontinental vedette du Canadien Pacifique, traversant les montagnes Rocheuses (1955, de l'artiste canadien Roger Couillard).

, train transcontinental vedette du Canadien Pacifique, traversant les montagnes Rocheuses (1955, de l'artiste canadien Roger Couillard). La croisière luxueuse sur les Grands Lacs à bord d'un navire du Canadien Pacifique (vers 1937, d'après l'oeuvre de l'artiste britannique Thomas Purvis).

Le Royal York (renommé le Fairmont Royal York ), un somptueux hôtel au centre-ville de Toronto (vers 1935, de Norman Fraser, lieu de naissance inconnu).

), un somptueux hôtel au centre-ville de (vers 1935, de Norman Fraser, lieu de naissance inconnu). La mode du ski à la superbe station de Mont-Tremblant , au Québec (1939, de l'artiste autrichien Herbert Bayer).

, au Québec (1939, de l'artiste autrichien Herbert Bayer). Les plages accueillantes et les phares de la magnifique côte est du Canada (vers 1950, de l'artiste saskatchewanais Peter Ewart).

Les timbres ont été dévoilés à l'occasion de CAPEX 22, première exposition philatélique du concours monocadre international au monde tenue du 9 au 12 juin au Palais des congrès du Toronto métropolitain.

À propos de l'émission de timbres

Les timbres PermanentMC au tarif du régime intérieur sont offerts en carnets de 10. Ils ont été conçus par la maison montréalaise Paprika et imprimés par Lowe-Martin. Un pli Premier Jour officiel, un bloc-feuillet composé des cinq timbres, des cartes postales port payé (vendues à l'unité ou en jeu de 5) et un bloc-feuillet avec surcharge orné du logo de CAPEX 22 sont aussi offerts.

Les timbres et articles de collection sont en vente dans les bureaux de poste et à postescanada.ca. Pour obtenir des images et plus de renseignements sur tous les produits de cette émission :

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes

SOURCE Postes Canada

Communiqué envoyé le 9 juin 2022 à 15:30 et diffusé par :