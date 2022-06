L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto remercie le gouvernement fédéral pour les progrès réalisés en vue de réduire les retards associés à l'ASFC et demande une interruption temporaire des tests de dépistage de la COVID-19 dans les aéroports.





La période achalandée des vacances estivales est à nos portes, et des mesures doivent être prises immédiatement pour régler le problème des retards continus que subissent les voyageurs arrivant au pays.

TORONTO , le 9 juin 2022 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) remercie le gouvernement fédéral et les ministres Alghabra, Duclos, Mendicino et Boissonnault pour leur engagement à réduire les retards pour les passagers à l'arrivée et au départ au sein des pôles aéroportuaires du Canada et pour les progrès réalisés. Leur réponse à notre demande d'ajout d'agents de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) et de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) fait une différence.

La reconnaissance du fait que le gouvernement doit redoubler d'efforts pour gérer les arrivées des vols internationaux est également bien accueillie. Il est prévu que le nombre de passagers internationaux augmente de 50 % d'ici quelques jours. En prévision d'une nouvelle vague de passagers qui voyagent pour affaires ou en famille, nous exhortons le gouvernement à agir immédiatement pour suspendre temporairement les tests aléatoires à l'arrivée dans les aéroports afin d'améliorer le service de façon immédiate jusqu'à ce que des améliorations soient apportées à l'application gouvernementale ArriveCan.

En mai dernier, 2 700 vols à l'arrivée ont été touchés par le minutage ou l'attente, ce qui a eu une incidence sur les projets de voyage de plus de 490 000 passagers internationaux à l'arrivée. Les voyageurs subissent des délais encore plus longs en raison du temps qu'il faut pour sélectionner les passagers aux fins de contrôle aléatoire.

La GTAA collabore avec le gouvernement pour trouver des solutions concrètes et prend toutes les mesures possibles pour que l'aéroport soit prêt cet été. Cela comprend le déploiement d'un plus grand nombre d'employés pour faciliter les processus qui ont été mis en place pendant la pandémie. L'ASFC ajoute également des bornes dans la zone des douanes canadiennes et procède à l'embauche de personnel supplémentaire.

« Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, et le monde entier nous regarde, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA. Nous sommes reconnaissants des mesures prises par le gouvernement fédéral et du fait que celui-ci reconnaît qu'il faut en faire davantage. Il ne s'agit pas seulement de l'aéroport Pearson de Toronto; cela concerne la perception mondiale de notre pays et le risque que le Canada perde des milliards de dollars provenant des secteurs du tourisme et des activités commerciales si les voyageurs décident qu'il est trop compliqué de se rendre au Canada cet été. »

« L'aéroport Pearson de Toronto est confronté à des défis uniques, du simple fait que nous sommes le plus grand aéroport du Canada et la plaque tournante mondiale de la connectivité partout dans le monde, avec des volumes de passagers beaucoup plus élevés et, surtout, un plus grand nombre de passagers internationaux que tout autre aéroport canadien. Nous sommes déterminés à collaborer avec tous nos partenaires pour mettre en oeuvre des solutions concrètes. »

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé « meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord - 40 millions + de passagers » par le Conseil international des aéroports (ou ACI), organisme qui représente les aéroports du monde au sein de l'aviation internationale. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI son prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la deuxième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

