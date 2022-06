La Société canadienne du cancer accueille favorablement le Plan d'action ministériel 2022-2025 de la Politique gouvernementale de prévention en santé





MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) félicite le gouvernement pour le dévoilement du Plan d'action interministériel 2022-2025 de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS). Ce dernier comprend des mesures qui visent notamment à réduire les iniquités de santé ainsi que la consommation de tabac et d'alcool, et à créer des environnements favorables au bien-être et à la santé des Québécois et des Québécoises.

La pandémie a favorisé des comportements qui augmentent les risques de cancer. En effet, près de 19 % des Canadiens déclarent que leur consommation d'alcool a augmenté et 35 % en affirment autant à propos de leur consommation de malbouffe et de sucreries. Selon Statistique Canada, les comportements sédentaires sont aussi en hausse, car plus de la moitié des Canadiens admettent passer plus de temps devant la télévision ou sur internet. En avril 2020, L'Institut Vanier de la famille rapporte qu'environ quatre Canadiens sur dix disaient faire de l'exercice «?moins souvent?» qu'avant la pandémie.

« L'étude ComPARe, financée par la SCC, nous montre que la prévention et la promotion de saines habitudes de vie sont primordiales dans la prévention du cancer et permettraient d'éviter environ quatre cancers sur dix, déclare David Raynaud, gestionnaire, Défense de l'intérêt public pour la SCC. Entre le Plan santé et le Plan d'action, présenté aujourd'hui, le gouvernement du Québec montre son engagement dans le dossier de la prévention. »

Cependant, la SCC tient à souligner qu'un aspect manquant de ce plan d'action est la question de l'importante augmentation de l'utilisation des cigarettes électroniques chez les jeunes. Pourtant, l'Institut de la statistique du Québec révélait, en 2020, qu'un tiers des élèves de secondaire 4 et 5 vapotent. De plus, plusieurs mesures recommandées dans la Stratégie pour un Québec sans tabac 2020-2025, pourtant essentielles pour atteindre l'objectif de réduire le taux de fumeurs à 10 % d'ici 2025, n'ont toujours pas été mises en place à ce jour.

Le Plan d'action interministériel 2022-2025 est une avancée positive qui permettra de favoriser une population en meilleure santé, d'agir contre les iniquités de santé qui affectent certaines communautés et ultimement, de réduire le risque de cancer des Québécois. La SCC est fière d'être un partenaire du gouvernement du Québec pour de nombreux programmes de prévention du cancer et est prête à continuer le travail à l'avenir.

